Wohnungsnot eskaliert Römer befürchten Touristenrekord wegen Jubiläumsjahr

Papst Franziskus läutet am 24. Dezember 2024 das Heilige Jahr ein. Doch die Tradition bringt Rom an seine Grenzen. Die Wohnungsnot ist so gross, dass einige Aktivisten die Schlüsselkästen von Kurzzeit-Mietwohnungen aufbrechen.