«Manchmal liegt man falsch» Flat Earther muss eigene Theorie aufgeben

In einem Experiment wurden mehrere sogenannte Flat Earther – also Menschen, die glauben, die Erde sei flach – in die Antarktis geflogen. Dort sollen sie mit eigenen Augen sehen, dass die Sonne 24 Stunden lang scheinen kann und damit die Flat-Earth-Theorie wiederlegt.