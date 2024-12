Amokfahrt in Magdeburg Riesiges Polizeiaufgebot nach Anschlag

Am Freitagabend ist ein BMW mit vollem Tempo in den Weihnachtsmarkt der deutschen Stadt Magdeburg gefahren. Auf X kursiert ein Video der Amokfahrt. Es zeigt, wie ein dunkles Auto mit voller Geschwindigkeit in die Menschenmenge rast.