US-Sondergesandter Steve Witkoff ist am Mittwoch in St. Petersburg eingetroffen. Im Auftrag von Donald Trump soll er mit Wladimir Putin über Vorschläge für ein Ende des Ukraine-Kriegs und weitere Verhandlungen sprechen.

Darum gehts US-Sondergesandter Steve Witkoff traf am Mittwoch in St. Petersburg zu Gesprächen mit Putin ein

Im Auftrag von Donald Trump soll Witkoff Vorschläge für ein Kriegsende vorantreiben in Russland

Nach Gesprächen in Oslo sehen die USA und die Ukraine Einigkeit über die nächsten Schritte

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz vor 10 Uhr am Mittwochmorgen Schweizer Zeit landete das Flugzeug vom US-Sondergesandten Steve Witkoff (69) in St. Petersburg. Das berichtete CNN mit Berufung auf einen Augenzeugen.

Im Auftrag von US-Präsident Donald Trump (80) soll er in Russland Gespräche mit Kreml-Chef Wladimir Putin (74) führen. Ziel des Treffens sei es, Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine voranzutreiben und einen Weg zu umfassenderen Verhandlungen zu ebnen. Das Treffen zwischen Witkoff und Putin sei für den Mittwochvormittag angesetzt.

Kurz nach dem Eintreffen des US-Sondergesandten wurde verkündet, dass Russland Stephen Hubbard freilässt. Der 74-jährige US-Amerikaner war mehr als vier Jahre lang vom Kreml festgehalten worden. Ihm wurde vorgeworfen, als Söldner an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Truppen gekämpft zu haben.

«Bedeutende Fortschritte» erzielt

Am Dienstag traf Witkoff bereits den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) sowie weitere europäische Spitzenpolitiker in Oslo. Ein US-Beamter erklärte gegenüber CNN, in den Gesprächen in Norwegen seien «bedeutende Fortschritte» erzielt worden. Die Ukraine habe «neue Ideen und Vorschläge eingebracht, die ausführlich erörtert wurden».

Sowohl die Ukraine als auch die USA seien sich nun weitgehend einig über die nächsten Schritte, heisst es im Bericht weiter. Für Kiew galt bisher: Friedensverhandlungen sind nur möglich, wenn Russland auf Gebietsansprüche in der Ukraine verzichtet und die Sicherheit des Landes garantiert.