Donald Trump feiert sich als Sieger im Handelskrieg – doch hinter dem Jubel lauern wirtschaftliche Schäden. Foto: imago/UPI Photo

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Trump hat neue Zölle angekündigt – radikaler, weitreichender, kalkulierter. Ab dem 7. August treten die neuen Regeln in Kraft. Trumps Message: «America First». Doch die Wahrheit ist: Amerikas Wirtschaft beginnt zu taumeln.

87 Milliarden US-Dollar. So viel hat der amerikanische Staat in den ersten fünf Monaten dieses Jahres an Zöllen eingenommen – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Trump feiert das als Erfolg. Doch was auf dem Papier nach einem wirtschaftlichen Volltreffer aussieht, ist in Wirklichkeit eine Mogelpackung. Denn nicht ausländische Firmen, sondern US-Verbraucher und -Unternehmen zahlen den Preis für Trumps Zollpolitik. Weil kaum ein Exporteur solche Zölle einfach schluckt, werden die Mehrkosten direkt auf die Endpreise draufgeschlagen. Alles wird teurer – Lebensmittel, Kleidung, Elektronik.