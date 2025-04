1/6 Im Europapark Rust kam es am Dienstag zu einem Zwischenfall. Foto: imago/Mandoga Media

Angela Rosser Journalistin News

Es ist unter der Woche, das Wetter passt und frei haben sie auch – für die Familie Wittweiler aus dem Kanton Zürich die perfekte Gelegenheit für einen Besuch im Europapark.

Kurz nach dem Mittag kam es jedoch zu einem Zwischenfall in dem beliebten Freizeitpark. Als die Familie mit der 2014 eröffneten «Arthur-Bahn» durch das Land der Minimoys kurven wollte, streikte diese plötzlich.

Technischer Defekt an Wagon

«Auf einmal hat die Bahn angehalten», sagt Eric Wittweiler (18) gegenüber Blick. Die Passagiere seien dann informiert worden, dass die Bahn eine längere Wartezeit habe aufgrund einer technischen Störung. Es seien dann Mitarbeitende der Bahn gekommen und hätten das Ganze etwas genauer erklärt. Weiterfahren sei aber nicht möglich gewesen. «Der Defekt liege bei einem Fahrwaggon, erzählten sie uns», so Wittweiler. Rund 30 Minuten hätten sie in den Sesseln in der Bahn festgesteckt.

Professionelle Handhabe und Adrenalin-Kick

Verunsichert seien sie deswegen aber nicht. «Es war aber alles sehr professionell und gut organisiert», lobt er. Dass sie jetzt nicht mit der Bahn haben fahren können, sei zwar schade, aber es wäre auch nicht das erste Mal gewesen.

Wie Leah Borer, stellvertretende Leiterin Europapark Repräsentanz Alpenregion erklärt, handle es sich um eine technische Störung an einem Zug. «Bei dem Zug kam es zu einer technischen Unregelmässigkeit an einem Ventilator», so Borer. Für die Besucherinnen und Besucher habe zu keinem Zeitpunkt ein Risiko bestanden, sagt sie. «Aktuell arbeiten die Techniker am entsprechenden Zug, die Bahn wird im Verlauf des Nachmittags wieder regulär in den Betrieb gehen».

Weiter gehen die wilden Fahrten

Vielleicht schafft es Familie Wittweiler also doch noch auf die Bahn. «Das Tollste an der Bahn ist, dass man sich so schwerelos fühlt, da die Beine nach unten hängen», sagt Eric Wittweiler.

Seine Lieblingsbahn aber ist die Wodan, verrät er. Für die Familie sei es das erste Mal gewesen, dass so etwas passierte. Auf den Bahnen fühlen sie sich aber auch nach dieser Panne immer noch wohl, erzählt Wittweiler, als er mit seiner Familie bereits für eine Fahrt auf der «Silverstar« ansteht.