Die USA hat erneut ein Boot angegriffen, dass angeblich Drogen schmuggelt. Die Attacke erfolgte in der Nacht auf Freitag in der Karibik – und ist nicht die erste ihrer Art.

Sechs Menschen bei nächtlichem Angriff auf verdächtiges Schiff getötet

«Über Nacht führte das Kriegsministerium auf Anweisung von Präsident Trump einen tödlichen kinetischen Angriff auf ein Schiff der Tren de Aragua (TdA) durch, einer als terroristisch eingestuften Organisation (DTO), die in der Karibik mit Drogen handelt«, beginnt der US-Kriegsminister Pete Hegseth einen Post auf der Kurznachrichtenplattform X.

Ein Video im Beitrag zeigt den Moment, in dem das Boot bombardiert wurde. Den amerikanischen Geheimdiensten sei bekannt gewesen, dass das betroffene Schiff in den illegalen Drogenschmuggel verwickelt war, schreibt Hegseth weiter. Bei dem nächtlichen Angriff wurden sechs Menschen getötet.

Nicht der erste Angriff

Der Kriegsminister warnte die «Drogenterroristen» weiter: «Wenn Sie ein Drogenterrorist sind, der in unserer Hemisphäre Drogen schmuggelt, werden wir Sie wie Al-Qaida behandeln. Tag und Nacht werden wir Ihre Netzwerke kartieren, Ihre Leute aufspüren, Sie jagen und töten.»

Es ist nicht der erste Angriff der Art – in den vergangenen Wochen übten die USA immer wieder Schläge gegen angebliche Drogenschiffe in der Karibik aus. Trump erklärte bereits, die USA befänden sich in einem «bewaffneten Konflikt» mit den karibischen Drogenkartellen.