DE
FR
Abonnieren

«Werden sie wie Al-Qaida behandeln»
Sechs Tote nach US-Angriff auf angebliches Drogenschiff

Die USA hat erneut ein Boot angegriffen, dass angeblich Drogen schmuggelt. Die Attacke erfolgte in der Nacht auf Freitag in der Karibik – und ist nicht die erste ihrer Art.
Publiziert: 17:21 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Bei dem Angriff starben sechs Menschen.
Foto: Screenshot X / @SecWar

Darum gehts

  • USA führt tödlichen Angriff auf Drogenschiff in der Karibik durch
  • Kriegsminister warnt Drogenterroristen vor weiteren Angriffen und Verfolgung
  • Sechs Menschen bei nächtlichem Angriff auf verdächtiges Schiff getötet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

«Über Nacht führte das Kriegsministerium auf Anweisung von Präsident Trump einen tödlichen kinetischen Angriff auf ein Schiff der Tren de Aragua (TdA) durch, einer als terroristisch eingestuften Organisation (DTO), die in der Karibik mit Drogen handelt«, beginnt der US-Kriegsminister Pete Hegseth einen Post auf der Kurznachrichtenplattform X.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Ein Video im Beitrag zeigt den Moment, in dem das Boot bombardiert wurde. Den amerikanischen Geheimdiensten sei bekannt gewesen, dass das betroffene Schiff in den illegalen Drogenschmuggel verwickelt war, schreibt Hegseth weiter. Bei dem nächtlichen Angriff wurden sechs Menschen getötet.

Nicht der erste Angriff

Der Kriegsminister warnte die «Drogenterroristen» weiter: «Wenn Sie ein Drogenterrorist sind, der in unserer Hemisphäre Drogen schmuggelt, werden wir Sie wie Al-Qaida behandeln. Tag und Nacht werden wir Ihre Netzwerke kartieren, Ihre Leute aufspüren, Sie jagen und töten.»

Mehr zu Trumps Konflikt mit den Drogenkartellen
Venezuela mobilisiert das Militär
Nach US-Angriff auf Drogenboot
Venezuela mobilisiert das Militär
USA im «bewaffneten Konflikt» mit karibischen Drogenkartellen
Mit Video
Trump erklärt
USA im «bewaffneten Konflikt» mit Drogenkartellen
US-Präsident Trump autorisiert CIA-Einsätze in Venezuela
Kampf gegen Rauschgifthandel
US-Präsident Trump autorisiert CIA-Einsätze in Venezuela
Trump verschärft den Kurs gegenüber Venezuela
Neuer Angriff in der Karibik
Trump verschärft den Kurs gegenüber Venezuela

Es ist nicht der erste Angriff der Art – in den vergangenen Wochen übten die USA immer wieder Schläge gegen angebliche Drogenschiffe in der Karibik aus. Trump erklärte bereits, die USA befänden sich in einem «bewaffneten Konflikt» mit den karibischen Drogenkartellen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen