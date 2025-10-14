Sechs «Drogenterroristen» bei US-Angriff getötet

Erneut haben die USA einen Militärschlag gegen ein «Drogen-Boot» aus Venezuela unternommen. Dabei starben am Dienstag sechs Männer.

1/2 Dieser Screenshot zeigt den Einschlag. Foto: Trump via Truth Social

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump verkündet am Dienstagabend (Schweizer Zeit) einen weiteren Schlag gegen ein «Drogen-Boot» vor der Küste Venezuelas. «Im Rahmen meiner Befugnisse als Oberbefehlshaber hat der Kriegsminister heute Morgen einen tödlichen Angriff auf ein Schiff angeordnet, das einer als terroristische Organisation eingestuften Vereinigung angehört», schreibt Trump auf Truth Social.

«Der Angriff wurde in internationalen Gewässern durchgeführt, wobei sechs männliche Drogenterroristen an Bord des Schiffes getötet wurden.» Auf der Seite der US-Streitkräfte habe es keine Verluste gegeben.

Sechs Männer tot

Geheimdienstinformationen hätten den Drogenschmuggel bestätigt. Das getroffene Ziel sei mit narkoterroristischen Netzwerken in Verbindung gestanden.

Bereits in den vergangenen Wochen gingen die USA hart gegen solche Schiffe vor. Die Boote befinden sich laut Trump jeweils im Zuständigkeitsbereich jenes Regionalkommandos der US-Streitkräfte, das für Mittel- und Südamerika sowie die Karibik zuständig ist. Auf welcher rechtlichen Grundlage die Operationen stattfanden, ist unklar.