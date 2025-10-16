US-Präsident Trump autorisiert CIA-Einsätze in Venezuela

Nach den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmasslich mit Drogen beladene Boote in der Karibik unternimmt Präsident Donald Trump einen weiteren Schritt – angeblich im Kampf gegen irreguläre Migration und Rauschgifthandel aus Venezuela.

Darum gehts Trump autorisiert CIA-Aktionen gegen Drogen- und Kriminalitätsflut aus Venezuela

Venezuelas Präsident Maduro kritisiert CIA-Aktionen als Einmischung und Staatsstreich

Über 20 mutmaßliche Drogenschmuggler durch US-Militär in der Karibik getötet

Aktionen des Auslandsgeheimdiensts CIA in dem südamerikanischen Land seien autorisiert worden, sagte Trump im Weissen Haus. Wie genau diese Einsätze aussehen sollten, sagte er nicht. Er kündigte zugleich aber an, Rauschgiftschmuggler nun auch bereits an Land bekämpfen zu wollen. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro zeigte sich erzürnt.

Der Republikaner nannte als Gründe für die Autorisierung der Geheimdienst-Aktionen eine angebliche Flut von Kriminellen und Drogen aus dem Land in die USA. «Sie haben ihre Gefängnisse in die Vereinigten Staaten von Amerika entleert», entgegnete Trump auf eine entsprechende Frage eines Reporters.

«Wir bringen sie zurück.»

Er behauptete, Tausende Gefängnisinsassen und Menschen aus psychiatrischen Einrichtungen seien ins Land gekommen. «Wir bringen sie zurück.» Der andere Grund seien Drogen, wovon viele aus Venezuela in die USA kämen, so Trump.

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte.

Dass Venezuelas Regierung vehement protestierte und die Vereinten Nationen die USA zur Zurückhaltung aufriefen, ficht Trump nicht an. Er verweist darauf, dass die Vereinigten Staaten von Drogen aus dem Ausland überschwemmt würden.

Trump nennt Reporter-Frage «lächerlich»

Trump sagte nun erneut, es gebe zahlreiche Drogen, die von Venezuela übers Meer auf den Weg in die USA gebracht würden, «aber wir werden sie auch auf Land stoppen».

Die Frage eines Reporters, ob die CIA befugt sei, Venezuelas Präsidenten Maduro «zu beseitigen», wollte Trump nicht beantworten. Er nannte sie eine «lächerliche Frage». Er glaube, wie andere Länder auch, spüre Venezuela den Druck.

In einer ersten Reaktion auf Trumps Ankündigung sprach Maduro bei einer Veranstaltung in Caracas von Staatsstreichen der CIA, die er ablehne, und fragte, wie lange die CIA noch mit diesen Staatsstreichen weiter machen wolle. Er nannte als Beispiel etwa Chile, wo die CIA 1973 eine aktive Rolle im Putsch gegen den damaligen Präsidenten Salvador Allende gespielt hatte. Lateinamerika wolle diese Staatsstreiche nicht, sagte Maduro.