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Weint er etwa? Donald Trump sorgt für Verwirrung in Florida
Wirrer Moment an Rallye in Florida
Nein, Donald Trump weint hier nicht
Tränen bei Donald Trump? Bei einer Wahlkampf-Rallye in Florida wischte sich der US-Präsident dramatisch das Auge und machte sich über Gerüchte um seine Gesundheit lustig.
Publiziert: vor 1 Minute
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