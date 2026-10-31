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Wirrer Moment an Rallye in Florida
Nein, Donald Trump weint hier nicht

Tränen bei Donald Trump? Bei einer Wahlkampf-Rallye in Florida wischte sich der US-Präsident dramatisch das Auge und machte sich über Gerüchte um seine Gesundheit lustig.
Publiziert: vor 1 Minute
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