Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen schlägt angesichts der Lage im Gazastreifen Sanktionen gegen Israel vor. Geplant sind unter anderem der Entzug von Freihandelsvorteilen und Maßnahmen gegen extremistische Minister und Siedler.

Die EU-Kommission erwägt weitreichende Sanktionen gegen Israel. Foto: KEYSTONE/EPA/JESSICA LEE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Reaktion auf die Entwicklungen im Gazastreifen schlägt die Europäische Kommission den EU-Staaten das Verhängen weitreichender Sanktionen gegen Israel vor. Nach dem Willen der Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen (66) sollten unter anderem Freihandelsvorteile gestrichen und Strafmassnahmen gegen extremistische israelische Minister und Siedler veranlasst werden.

