Die EU-Kommission erwägt weitreichende Sanktionen gegen Israel.
Foto: KEYSTONE/EPA/JESSICA LEE
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In Reaktion auf die Entwicklungen im Gazastreifen schlägt die Europäische Kommission den EU-Staaten das Verhängen weitreichender Sanktionen gegen Israel vor. Nach dem Willen der Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen (66) sollten unter anderem Freihandelsvorteile gestrichen und Strafmassnahmen gegen extremistische israelische Minister und Siedler veranlasst werden.
+++ Update folgt +++