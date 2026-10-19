Eine alte Liebe vergessen? Eine Psychologin erklärt, warum es so schwer ist, die Vergangenheit loszulassen. Lieder, Orte oder Fotos können plötzlich Erinnerungen an verlorene Beziehungen wachrufen.

Blick Newsdesk

Ein Lied im Radio, ein vertrauter Duft oder ein Foto, das plötzlich auf dem Handy auftaucht – und schon ist die Person, die längst nicht mehr Teil unseres Lebens ist, wieder in unseren Gedanken. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die Person zurückwollen oder den Beziehungsabbruch bereuen. Die Psychologie bietet eine komplexere Erklärung: Mit dem Ende einer wichtigen Beziehung verlieren wir nicht nur den Menschen, sondern auch ein fest verankertes System aus Gewohnheiten, Erwartungen und Zukunftsplänen.

«Ein Beziehungsende kann mehrere essenzielle psychologische Bedürfnisse gleichzeitig erschüttern», erklärt Sefik Tagaj von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Köln gegenüber Blic.rs. «Dazu gehören das Gefühl der Zugehörigkeit, Sicherheit sowie die Kontrolle über das eigene Leben und die Vorstellung von der Zukunft.»

Das Hirn liebt seine Routinen

Unser Gehirn hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, Routinen zu speichern. Während einer Partnerschaft entwickeln sich viele kleine Rituale, die unbewusst in den Alltag integriert werden: die morgendliche Nachricht, der Anruf nach der Arbeit, gemeinsame Wochenendpläne. Ein Beziehungsende mag plötzlich eintreten, doch diese Gewohnheiten verschwinden nicht so schnell. Ein bekanntes Lied oder ein vertrauter Ort können diese Erinnerungen dann wieder auslösen – oft unbewusst.

Eine Studie der Anthropologin Helen Fisher zeigt, wie stark romantische Bindungen das Gehirn beeinflussen. Wissenschaftler untersuchten 15 Menschen, die kürzlich verlassen wurden, aber noch verliebt waren. Die Ergebnisse belegen: Selbst wenn man weiss, dass eine Beziehung vorbei ist, reagiert das Gehirn weiterhin auf die frühere Liebe. Zonen, die mit Motivation, Belohnung und emotionaler Regulation verbunden sind, bleiben aktiv.

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Wenn die gemeinsame Zukunft fehlt

Manchmal ist es nicht der Ex-Partner selbst, der uns fehlt, sondern die gemeinsam erträumte Zukunft. Ein gemeinsames Zuhause, Kinder oder der Gedanke, das Leben mit jemandem zu verbringen, können so stark in unser Selbstbild eingebunden sein, dass ihr Verlust Verwirrung und Schmerz auslöst. Studien der Psychologin Erika Slaughter zeigen, dass romantische Beziehungen die Selbstwahrnehmung prägen. Nach einer Trennung berichten viele von einer Identitätskrise, die mit emotionaler Belastung einhergeht.

Besonders schwer zu verarbeiten sind Beziehungen, die abrupt oder ohne Erklärung enden. In solchen Fällen neigen wir dazu, gedanklich immer wieder dieselben Szenarien durchzuspielen: «Was habe ich falsch gemacht?», «Wann hat sich alles verändert?», oder «Was, wenn ich anders reagiert hätte?». Diese endlosen Gedankenschleifen, sogenannte Ruminationen, sind oft ein Versuch, die Kontrolle über ein unvorhergesehenes Ereignis zurückzugewinnen. Doch wenn keine Antworten kommen, bleibt der Kreislauf bestehen.

Social Media reisst alte Wunden auf

In der heutigen digitalen Welt wird der Prozess des Loslassens zusätzlich erschwert. Früher bedeutete eine Trennung oft, dass man den Ex-Partner nicht mehr sah. Heute reicht ein Klick auf soziale Medien, um zu sehen, was er oder sie gerade macht oder mit wem er oder sie unterwegs ist. Solche Einblicke können alte Wunden aufreissen und den Loslösungsprozess behindern. Das bewusste Einschränken des Kontakts, auch online, ist daher kein Zeichen von Groll, sondern ein Schritt, um Platz für Neues zu schaffen.

Wichtig ist, sich klarzumachen: Nur weil Sie an jemanden denken, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie ihn oder sie zurückwollen. Es ist möglich, sich nach Vertrautem zu sehnen, ohne die Person selbst zu vermissen. Statt zu versuchen, den Ex-Partner aus der Erinnerung zu löschen, empfiehlt es sich, neue Routinen zu schaffen, alte Interessen wiederzubeleben und Pläne zu schmieden, die unabhängig von der vergangenen Beziehung sind.

Es gibt keinen festen Zeitrahmen, nach dem Sie aufhören müssen, an eine vergangene Liebe zu denken. Doch wenn diese Gedanken den Schlaf, die Arbeit oder den Alltag ernsthaft beeinträchtigen, kann ein Gespräch mit einem Psychologen helfen, die Gründe für die anhaltende Präsenz der Vergangenheit aufzudecken.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.