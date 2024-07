1/8 Immer mehr Videos zu den sogenannten «Talahon» gehen derzeit viral. Ein wichtiger Bestandteil: ihr Outfit.

Sie spucken auf den Boden, boxen in die Luft, gucken böse in die Kamera: Videos von jungen Männern fluten gerade das Netz. Und das Besondere daran: Immer wieder taucht ein Begriff dabei auf: «Talahon». Blick erklärt dir den Tiktok-Trend und warum der Begriff nicht ganz unproblematisch ist.

1 Wer oder was ist ein «Talahon»?

Eine feste Definition gibt es nicht. Junge Männer, meist mit Migrationshintergrund, benutzen den Begriff und bezeichnen sich gegenseitig als «Talahon». Darunter verstehen sie einen jungen, dominanten Mann, der auf materielle Statussymbole fixiert ist. Die Attribute sind klar: furchtlos, stark und oftmals aggressiv. Ganz nach dem Motto: «Ich lasse mir nichts gefallen.»

2 Woher kommt der Begriff?

Die genaue Herkunft ist unklar. Ein möglicher Ursprung könnte das arabische Wort «Ta’ Lahon» sein. Dies bedeutet so viel wie «Komm her». Als der deutsche Rapper Hassan das Wort in seinem Lied «TA3AL LAHON» 2022 veröffentlicht, aufgriff, deutete dieser die Bedeutung jedoch um. Mit seiner Liedzeile «Ta’ Lahon, ich geb dir einen Stich, bin der Patron» trat er eine neue Welle in der Jugendgeneration los. Das Lied handelt vom Leben auf der Strasse, von der Gewalt und der Kriminalität.

3 Wie sieht ein «Talahon» aus?

Das Outfit und die Kleider sind ebenfalls ein fester Bestandteil des Phänomens: Shirts der Modemarke Kenzo, lockere Trainerhosen, meist gefälschte Luxusware wie Gucci-Caps oder Gucci-Taschen und grosse Ketten um den Hals. Die Kleidung erinnert an den britischen «Roadman», der ebenfalls in Traineranzug und Bauchtasche anzutreffen ist.

Immer mehr Satire-Videos machen ebenfalls die Runde auf Social Media. Mit der Überschrift «Wie man zum Talahon wird», filmen sich andere Jugendliche dabei, wie sie sich mit den bestimmten Kleidungsteilen in einen «Talahon» verwandeln.

4 Wieso geht der Begriff jetzt viral?

Das ist schwierig zu sagen. Eine Schlüsselfunktion könnte jedoch der Düsseldorfer Rapper Farid Bang (38) sein. Dieser nahm das Wort in einem 14-sekündigen Tiktok-Video bereits 2022 auf. Bei der Aufnahme hört man die Zeile von Hassan aus dem Lied «TA3AL LAHON». Dazu zeigt sich Farid Bang direkt vor der Kamera, schlägt immer wieder mit seiner Hand von oben nach unten, wenn das Wort «Ta’ Lahon» fällt. So also, als ob er signalisiert: «Komm her, wenn du ein Problem hast.» Die jungen Männer haben das offenbar übernommen. Sie zeigen sich mit gespielter oder ernster Aggressivität, spucken auf den Boden und zeigen ihre Kampfkünste. Der Begriff «Talahon» bezieht sich also nicht nur auf oberflächliche Merkmale, sondern auch auf ihre Verhaltensweise.

5 Was ist das Problem an diesem Begriff?

Der Begriff polarisiert. Während sich einige positiv mit diesem Wort identifizieren und dies auch stolz auf Social Media teilen, gibt es auch satirisch gemeinte Videos dazu, in denen sich andere Nutzer über solche Jugendliche lustig machen. Das wäre nicht weiter schlimm. Aber: Der Begriff wird von rechten Kreisen für eine rassistische Deutung missbraucht. So wird auf den sozialen Medien gegen die jungen Menschen gehetzt, weil sie Migrationshintergrund haben. Teilweise wird sogar eine Abschiebung gefordert.

Wie die deutsche Zeitung «Spiegel» berichtet, warnte auch der Heidelberger Rapper Animus (36), der in Deutschland ebenfalls sehr berühmt ist, dass der Begriff «Talahon» zu einem «verbalen Freifahrtschein» für Rassismus wird.