Auf Social Media verbreiten sich immer mehr Videos über bestimmte Abnehmtechniken. Ein neuer Diät-Trend verspricht einen schnellen Gewichtsverlust in kurzer Zeit. Besonders auf Tiktok sorgt die Methode für Wirbel.

Die Methode ist simpel, das Versprechen gross: Mit einem neuen Diät-Getränk sollen die Pfunde nur so purzeln. Dafür braucht es nur drei Zutaten: Reis, Limettensaft und Wasser. Der Trend ging auf Tiktok viral. Und hat auch schon einen Namen: «Ricezempic».

Eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort für Reis und dem Medikament Ozempic, das auch als Abnehmspritze bekannt ist. In der Abnehmspritze ist der Wirkstoff Semaglutid drin, das als Sättigungshormon fungiert, die Insulinproduktion erhöht und den Blutzuckerspiegel nach den Mahlzeiten senkt. Hollywoodstars schwören aktuell darauf. Allerdings sind die Kosten für die Spritzen hoch. Günstiger soll es da mit dem Reis-Drink gehen. «Focus» hatte zuvor darüber berichtet.

Dafür braucht es nur etwas ungewaschenen Reis, der im warmen Wasser mit dem Saft einer Limette vermengt wird. Das Ganze lässt man dann etwas ziehen. Danach ist «Ricezempic» bereit, um getrunken zu werden. Am besten am Morgen auf nüchternen Magen. Und das Gemisch soll im Körper wahre Wunder bewirken. Auf Tiktok berichten einige von massivem Gewichtsverlust. Mehrere Kilos innert einer Woche. Zumindest behaupten sie das.

Besser nicht alles auf einen Reis-Drink setzen

Der Trick hinter dem Trend-Getränk: resistente Stärke. Sie wird zum Abnehmen genutzt, da sie den Appetit reduziert und die Fettverbrennung fördert. Durch die langsame Verdauung dieser Stärke kommt es ausserdem zu einem anhaltenden Sättigungsgefühl, was zu einem geringeren Kalorienverbrauch führt. So zumindest in der Theorie. Beweise dafür gibt es noch nicht.

Vieles deutet jedoch darauf hin, dass resistente Stärke eine vielversprechende Ernährungsweise ist, die die Gesundheit der Darmflora fördert und sogar bei einer gewünschten Gewichtsabnahme helfen kann. Trotzdem ist es wichtig zu beachten, dass eine ausgewogene Ernährung der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil bleibt. Eine ausschliessliche Ernährung mit stärkehaltigen Lebensmitteln erscheint nicht ratsam. Und gerade bei einem schnellen Gewichtsverlust droht der Jojo-Effekt – und die verlorenen Kilos sind schneller drauf, als man Reis waschen kann.

