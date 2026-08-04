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Touristin kühlt sich im Trevi-Brunnen ab
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Der kurze Spass hat Folgen:Touristin kühlt sich im Trevi-Brunnen ab

Warnstufe Rot in allen 27 Grossstädten des Landes
Hitze-Hammer trifft Italien hart – über 40 Grad erwartet

Eine neue Hitzewelle hat Italien fest im Griff. Wegen extremer Temperaturen gilt für Donnerstag in allen 27 Grossstädten des Landes die höchste Warnstufe.
Publiziert: 20:15 Uhr
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Aktualisiert: 20:43 Uhr
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In Rom wurden bereits über 40 Grad gemessen.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Italien ruft am Donnerstag erstmals 2026 in 27 Städten Alarmstufe Rot aus
  • Hochdruckgebiet aus Nordafrika verursacht extreme Hitze bis zu 40 Grad
  • Am Dienstag 40 Grad in Rom, 27 Städte unter Gesundheitsnotstands-Warnung
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Ganz Europa schwitzt – auch Italien kämpft mit der anhaltenden Hitze. Zum ersten Mal in diesem Jahr ruft das Gesundheitsministerium nun für Donnerstag die Alarmstufe Rot in allen 27 Grossstädten des Landes aus. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur askanews. Bereits am Dienstag kletterten die Temperaturen in der Hauptstadt Rom auf 40 Grad.

«Diese Stufe signalisiert einen potenziellen Gesundheitsnotstand und stellt ein ernstes Risiko für die gesamte Bevölkerung dar, auch für junge und gesunde Menschen», warnt das Ministerium.

Hochdruckgebiet über Nordafrika bringt Hitze

Schon am Dienstag und Mittwoch galt die höchste Warnstufe in 25 Städten. Ab Donnerstag trifft die Gluthitze auch Messina und Reggio Calabria im Süden. Grund ist ein massives Hochdruckgebiet aus Nordafrika, das sich über das Mittelmeer ausgebreitet hat.

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Wetterexperten warnen: Eine Abkühlung ist vor dem Wochenende nicht in Sicht. Die anhaltende Hitze bringe die Menschen an ihre Grenzen und belaste zudem die Infrastruktur stark.

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