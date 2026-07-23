Ein riesiger Waldbrand im Südwesten Frankreichs hat seit Mittwoch bei Bordeaux über 2000 Hektaren zerstört. 20'000 Menschen, darunter viele Touristen, wurden evakuiert. Über 500 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand in Bordeaux seit Mittwoch verschlang bereits 2000 Hektaren Fläche

Brand möglicherweise durch Reinigungsmaschine verursacht, Ursache noch unbestätigt

20'000 Personen evakuiert, darunter etwa 10'000 deutsche Touristen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein riesiger Waldbrand wütet aktuell im Südwesten Frankreichs. In der Nähe der Stadt Bordeaux hat das Feuer seit seinem Ausbruch am Mittwoch bereits eine Fläche von über 2000 Hektar verschlungen. Das entspricht einer Fläche von über 2800 Fussballfeldern.

Nach Angaben der französischen Behörden kämpfen über 500 Feuerwehrleute gegen den Brand an. Insgesamt mussten 20'000 Menschen aus der Region evakuiert werden, darunter überwiegend Touristen. Die Region ist laut der «Zeit» vor allem bei deutschen Touristen beliebt.

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Reinigungsmaschine als Brandursache?

Neben den Touristen wurden auch mindestens 1000 Einheimische aus Gemeinden rund um den betroffenen Wald evakuiert. Neun Ortschaften in der Region haben Notfallzentren eingerichtet. Laut einem Bericht von RTS wurde das durch eine Reinigungsmaschine auf einem Waldweg verursacht. Diese Informationen wurden jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Die Wetterbedingungen für die Feuerwehr bleiben für die kommenden Tage äusserst ungünstig. Im Südwesten Frankreichs werden weiterhin unbeständige Winde und hohe Temperaturen erwartet. Bisher wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

In der Region herrscht aktuell eine grosse Brandgefahr. Bereits am Dienstag wüteten Flammen auf einer grossen Wiesenfläche nahe des Flughafens in Bordeaux. Die Einsatzkräfte vor Ort kämpfen mit einem Grossaufgebot gegen die Ausbreitung der Flammen. Laut dem französischen Innenminister, Laurent Nuñez (62), verloren im Rahmen des Grosseinsatzes zwei Feuerwehrleute ihr Leben.

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