«Verhandlungen oder Waffenstillstand nicht sinnvoll»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es ist ein Dämpfer in den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Teheran hat den USA und Israel vorgeworfen, bereits gegen den Feuerpause-Deal verstossen zu haben.

Mohammad Bagher Ghalibaf, der Sprecher des iranischen Parlaments, erklärte am Mittwochabend, dass bereits drei Klauseln des iranischen 10-Punkte-Vorschlags zur Beendigung des Krieges verletzt worden seien – und das noch bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen hätten.

Zu diesen Verstössen zählt laut Ghalibaf unter anderem eine Vereinbarung, wonach der Waffenstillstand auch auf den Libanon ausgeweitet werden solle. Das Weisse Haus bestreitet diese Darstellung. Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt hatte am Mittwoch ausdrücklich bekräftigt, dass der Deal nicht für den Libanon gelte.

Darüber hinaus berichtete Ghalibaf, dass eine Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Dies stelle einen «klaren Verstoss» dar. Ebenso sei das «Recht auf Anreicherung» des Iran Bestandteil des 10-Punkte-Plans.

«Nun wurde genau diese praktikable Verhandlungsgrundlage offen und eindeutig verletzt – noch bevor die Gespräche überhaupt begonnen haben. Unter solchen Umständen sind ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen nicht sinnvoll», schrieb Ghalibaf auf X.

Die Trump-Administration betonte hingegen, dass der Iran zugestimmt habe, kein Uran anzureichern. Welche Version zutreffend ist, ist derzeit unklar. Zwischen den öffentlichen Aussagen und den Gesprächen hinter verschlossenen Türen herrsche eine grosse Diskrepanz, so Leavitt am Mittwoch.