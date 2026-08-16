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Während Safari-Touristen schlafen
Löwen schleichen durchs Zelt-Camp

Mitten in der Nacht tauchen im Moremi Game Reserve in Botsuana ungebetene Gäste auf: Mehrere Löwen stören die Nachtruhe von Campern.
Publiziert: 07:05 Uhr
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