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Botsuana: Löwen schleichen mitten in der Nacht durch Camp
Während Safari-Touristen schlafen
Löwen schleichen durchs Zelt-Camp
Mitten in der Nacht tauchen im Moremi Game Reserve in Botsuana ungebetene Gäste auf: Mehrere Löwen stören die Nachtruhe von Campern.
Publiziert: 07:05 Uhr
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