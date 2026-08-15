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Jennie Leu zur Siegerin gekürt
Dieser Mops ist 4000 Franken wert

Mops-Dame Jennie Leu hat eine Jury in Kalifornien überzeugt. Ihre Besitzerin gewinnt ein stolzes Preisgeld und die Hündin eine Auszeichnung. Wofür? Das erfährst du im Video.
Publiziert: 15:56 Uhr
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