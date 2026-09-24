Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat seinen Rücktritt für kommenden Sonntag angekündigt. Seinen Rücktrittsplan teilte er am Rande der Uno-Generalversammlung mit.

Gegenüber Reportern hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic (56) am Donnerstag eine wichtige Aussage gemacht: «Ich trete am Sonntagabend zurück. Ich denke, es wird gegen 20 Uhr sein. Ich melde mich bei euch, rufe euch alle an, ihr werdet meine Erklärung und alles Weitere hören», sagte Vucic zu den anwesenden Medienvertretern. Das berichtet der Staatssender RTS. Seinen Rücktritt als Präsident hatte er schon im Juni angekündigt.

Vor seinem Rücktritt am Sonntag wolle er sich noch mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, erklärte Vucic. «In den kommenden Tagen, noch vor dem Ende meiner Amtszeit, werde ich mit Präsident Putin sprechen», sagte Vucic konkret. Er werde mit dem Kremlchef über ein Energieabkommen und Projekte der russischen Eisenbahnen in Serbien beraten, so Vucic.

Bereits am 9. September hatte Vucic das Parlament in Serbien aufgelöst und für den 25. Oktober 2026 Neuwahlen angekündigt.

+++Update folgt+++