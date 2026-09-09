Serbiens Präsident Aleksandar Vucic löst das Parlament per Dekret auf und ruft Neuwahlen für den 25. Oktober 2026 aus. Er appelliert an die Bürger, friedlich und demokratisch zu bleiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serbiens Präsident Vucic löst Parlament auf, Neuwahlen am 25. Oktober 2026

Mehr als 6,5 Millionen Wähler sind in Serbien registriert

Vucic ruft zu friedlichem, demokratischem Wahlkampf auf

Marian Nadler Redaktor News

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic (56) hat am Mittwoch das Parlament des Landes aufgelöst und Neuwahlen für den 25. Oktober 2026 angekündigt. Die am 17. Dezember 2023 gewählte Versammlung wird per Dekret neu aufgestellt.

Am Montag hatte die serbische Regierung um die Auflösung des Parlaments gebeten. Vucic bat die Bürger, in einer Ansprache friedlich und würdevoll an den Wahlen teilzunehmen, berichtete «Blic». «Ich wünsche allen Bürgern Serbiens gute Gesundheit und einen demokratischen, friedlichen und erfolgreichen Wahlkampf», sagte er. «Es ist wichtig, dass wir unterschiedliche politische Meinungen, das Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit respektieren», betonte er zudem.

Er erklärte, Demokratie sei die beste Form des politischen Regimes und es sei bisher keine bessere erfunden worden. Ausserdem wies er darauf hin, dass Serbien stolz auf seinen demokratischen Ansatz und seine demokratischen Wahlen sei. Mehr als 6,5 Millionen Menschen sind laut «Blic» in Serbien als Wählerinnen und Wähler registriert.