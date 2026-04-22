USA und Iran streichen Reisepläne

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Die Anzeichen stehen auf Eskalation! Am Dienstag kommen die Verhandlungen um einen Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran ins Stocken. US-Vize J. D. Vance legte seine Reisepläne auf Eis – sein Chef US-Präsident Trump drohte dem Iran mit weiteren Luftangriffen.

Der Iran seinerseits kündigte an, nicht an den Gesprächen in Pakistan teilnehmen zu wollen. Dieser Entscheid sei «endgültig», zitieren iranische Staatsmedien das Regime. Zuvor gab es bereits Gerüchte über eine Absage. Diese scheint nun definitiv.

Gleichzeitig schoss ein ranghoher Vertreter der iranischen Revolutionsgarden auch gegen Staaten, die im Falle einer Wiederaufnahme der Kämpfe mit den USA kooperieren würden. General Majid Mousavi, Luft- und Raumfahrtchef der Revolutionsgarden, hat eindringlich vor einer weiteren militärischen Eskalation gewarnt. In seinen Ausführungen erklärte er, es wäre ein Fehler, weitere «Aggressionen» gegen den Iran durchzuführen.

Besonders scharf fiel seine Warnung an die Nachbarstaaten am Persischen Golf aus. Mousavi machte deutlich, dass Länder, die den USA militärische Unterstützung gewähren, mit schweren Konsequenzen rechnen müssten. «Wenn südliche Nachbarn dem Feind erlauben, ihre Einrichtungen zu nutzen, um Iran anzugreifen, sollten sie sich von der Ölproduktion im Nahen Osten verabschieden», sagte er.

Die Aussagen richten sich indirekt gegen mehrere Staaten in der Region, in denen die Vereinigten Staaten Militärstützpunkte unterhalten oder Truppen stationiert haben. Dazu zählen unter anderem Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain. Diese strategische Präsenz der USA ist seit Jahren ein zentraler Bestandteil der Sicherheitsarchitektur am Golf.

Mousavis Drohungen treffen einen besonders sensiblen Punkt: Die Öl- und Gasförderung in der Region ist für die weltweite Energieversorgung von entscheidender Bedeutung. Bereits kleinere Störungen könnten spürbare Auswirkungen auf die globalen Märkte haben. Seit Kriegsausbruch spielen beispielsweise die Kerosin-Preise verrückt. ​​​Erste Airlines haben nun Massnahmen ergriffen​​​, wie meine Kollegin Nathalie Benn erklärt.