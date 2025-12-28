Camila Mendoza Olmos verschwand am frühen Morgen des Heiligabends aus ihrem Zuhause im texanischen San Antonio. Die Suche der Polizei verlief bislang erfolglos. Ihre Familie ist verzweifelt.

Darum gehts Camila Mendoza Olmos (19) verschwand an Heiligabend im US-Bundesstaat Texas

Polizei geht davon aus, dass sie möglicherweise in Gefahr ist

Wo ist Camila «Cami» Mendoza Olmos (19) bloss? Die Jugendliche aus San Antonio im US-Bundesstaat Texas verschwand an Heiligabend. Noch immer fehlt jede Spur von der Studentin.

Sie wurde zuletzt am frühen Morgen des 24. Dezembers vor ihrem Zuhause in San Antonio gesehen. Laut Angaben der Bexar County Sheriff’s Office trug sie zu diesem Zeitpunkt hellblaue Pyjama-Shorts, einen schwarzen Kapuzenpullover und weisse Schuhe.

Spürhunde finden nichts

Ihre Kindheitsfreundin, Camila Estrella, berichtet im Gespräch mit der «New York Post», dass sie am Dienstagabend telefoniert hätten, um Pläne für einen gemeinsamen Einkaufsbummel zu schmieden. Sie wollten ein Outfit für ein Familienereignis von Estrellas Freund finden. «Sie sagte: ‹Tschüss Cami, ich liebe dich›», erinnert sich die erschütterte Estrella. «Sie war jemand, der einfach voller Liebe war», fügte sie hinzu und erklärte, dass sie täglich miteinander gesprochen hätten. «Das ist so unerwartet, wir hätten damit nie gerechnet.»

Laut Angaben der Bexar County Sheriff’s Office wurde Olmos auf einer Videoaufnahme dabei gefilmt, wie sie in ihrem Auto vor dem Haus nach etwas suchte, bevor die Aufnahme endete. Ihre Familie ist verzweifelt.

Die Studentin des Northwest Vista Community College wurde am Mittwochmorgen von ihrer Mutter Rosario als vermisst gemeldet. Diese erzählte, dass ihre Tochter normalerweise frühmorgens spazieren geht. Als sie um 9.30 Uhr Camilas Handy anrief, fand sie es ohne Akku auf dem Bett. Die Polizei wurde eingeschaltet und setzte Spürhunde ein, jedoch ohne Erfolg.

Ist Camila in Gefahr?

Camilas Tante, Nancy Olmos, sagt gegenüber der «New York Post»: «Das war kein Weihnachten für uns. Es ist ein Albtraum.» Sie erklärt, dass die Familie, die über die Feiertage verreist war, sofort zurückgekehrt sei, um bei der Suche nach Camila zu helfen. «Wir wissen, dass etwas passiert ist», ergänzt sie.

Nancy Olmos nahm Camila und ihre Mutter im Jahr 2012 bei sich auf, als die beiden von Kalifornien nach Texas zogen. Laut der Polizei wird Camila Mendoza Olmos in der Vermisstenanzeige als «möglicherweise in Gefahr» beschrieben. Die Suche nach der jungen Frau dauert an.