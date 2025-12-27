Seit Jahrzehnten ist der Fall des Zodiac-Killers ungelöst. Mindestens fünf Menschen tötete er und übermittelte der Polizei Rätsel-Codes. Nun will ein Amateur-Detektiv die Identität des Mörders ermittelt und eine Spur zu einem weiteren ungelösten Mord entdeckt haben.

Darum gehts Amateur-Detektiv Alex Baber verbindet Zodiac-Killer mit Black-Dahlia-Mord von 1947

Baber will Marvin Merrill als angeblichen Täter beider Fälle identifiziert haben

Ende der Sechzigerjahre erschütterte eine Mordserie in der Region um San Francisco die USA. Mindestens fünf Menschen tötete der Zodiac-Killer. Immer wieder schickte er verschlüsselte Nachrichten an Lokalzeitungen und verbarg darin auch angeblich seinen Namen. Bis heute konnte das Rätsel um die Identität des Zodiac-Killers nicht gelöst werden.

Nun will ein Amateur-Detektiv eine neue Spur in dem rätselhaften Fall entdeckt haben. Wie die «Los Angeles Times» berichtet, soll Hobby-Detektiv Alex Baber (50) eine angebliche Verbindung des Zodiac-Killers zu einem früheren Mordfall entdeckt haben – dem Black-Dahlia-Mord.

Black-Dahlia-Mord ist noch immer ungelöst

Im Januar 1947 wurde die 22-jährige Schauspielerin Elizabeth Short in Los Angeles ermordet. Ihr Körper war brutal verstümmelt und präzise in zwei Hälften geteilt worden. Shorts Spitzname lautete Black Dahlia (zu Deutsch: schwarze Dahlie), was zum Namen des Mordfalls wurde. Auch damals kommunizierte der Täter mit Lokalzeitungen, schickte ihnen persönliche Gegenstände des Opfers zu.

In Verdacht geriet ein Mitbewohner Shorts: Marvin Skipton Margolis, ein ehemaliger Sanitäter der US-Navy. Gelöst wurde der Black-Dahlia-Mord jedoch nie. Durch seine Militärausbildung wusste Margolis Leichen präzise zu sezieren, Codes zu knacken, und er besass eine Scharfschützenausbildung, berichtet «Daily Mail». Nach dem Tod Shorts begann Margolis den Nachnamen Merrill zu tragen – wie Sozialversicherungsunterlagen zeigten.

Hobby-Detektiv will den Namen des Zodiac-Killers gefunden haben

Nun will Hobby-Detektiv Alex Baber mittels KI eine der Nachrichten des Zodiac-Killers entschlüsselt haben, in welcher angeblich der Name des Täters genannt wird. Aus 13 Buchstaben erhielt Baber die Kombination Marvin Merrill – den Namen, den Marvin Margolis später verwendete.

Zudem durchforschte Baber verschiedene persönliche Gegenstände von Merrill, die er von dessen jüngstem Sohn erhalten hatte. Darunter fand sich auch eine Zeichnung einer nackten Frau mit dem Titel «Elizabeth». Die Zeichnung zeigte Schnittwunden an dem Körper, die denen von Elizabeth Shorts Leiche ähnelten, berichtet «Daily Mail».

Laut der «Los Angeles Times» sollen zwei Polizisten die Schlussfolgerungen des Amateur-Detektivs Baber plausibel finden. Doch abschliessen lassen werden sich das Rätsel um den Zodiac-Killer und das des Black-Dahlia-Mords vermutlich nicht – Marvin Merrill bzw. Marvin Margolis, verstarb in den 90er-Jahren.