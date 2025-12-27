DE
FR
Abonnieren

Verbindung zum Black-Dahlia-Mord
Amateur-Detektiv hat neue Theorie zum Zodiac-Killer

Seit Jahrzehnten ist der Fall des Zodiac-Killers ungelöst. Mindestens fünf Menschen tötete er und übermittelte der Polizei Rätsel-Codes. Nun will ein Amateur-Detektiv die Identität des Mörders ermittelt und eine Spur zu einem weiteren ungelösten Mord entdeckt haben.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
1/5
Der Fall des Zodiac-Killers ist nach wie vor ungelöst. Ein Amateur-Detektiv will nun die Identität des Mörders ermittelt haben.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Amateur-Detektiv Alex Baber verbindet Zodiac-Killer mit Black-Dahlia-Mord von 1947
  • Baber will Marvin Merrill als angeblichen Täter beider Fälle identifiziert haben
  • Mindestens fünf Menschen tötete der Zodiac-Killer in den späten 1960er-Jahren
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Ende der Sechzigerjahre erschütterte eine Mordserie in der Region um San Francisco die USA. Mindestens fünf Menschen tötete der Zodiac-Killer. Immer wieder schickte er verschlüsselte Nachrichten an Lokalzeitungen und verbarg darin auch angeblich seinen Namen. Bis heute konnte das Rätsel um die Identität des Zodiac-Killers nicht gelöst werden.

Nun will ein Amateur-Detektiv eine neue Spur in dem rätselhaften Fall entdeckt haben. Wie die «Los Angeles Times» berichtet, soll Hobby-Detektiv Alex Baber (50) eine angebliche Verbindung des Zodiac-Killers zu einem früheren Mordfall entdeckt haben – dem Black-Dahlia-Mord.

Black-Dahlia-Mord ist noch immer ungelöst

Im Januar 1947 wurde die 22-jährige Schauspielerin Elizabeth Short in Los Angeles ermordet. Ihr Körper war brutal verstümmelt und präzise in zwei Hälften geteilt worden. Shorts Spitzname lautete Black Dahlia (zu Deutsch: schwarze Dahlie), was zum Namen des Mordfalls wurde. Auch damals kommunizierte der Täter mit Lokalzeitungen, schickte ihnen persönliche Gegenstände des Opfers zu.

Botschaft des Zodiac-Killers endlich entschlüsselt
0:47
Nach über 50 Jahren:Mathematiker entschlüsselt Botschaft des Zodiac-Killers

In Verdacht geriet ein Mitbewohner Shorts: Marvin Skipton Margolis, ein ehemaliger Sanitäter der US-Navy. Gelöst wurde der Black-Dahlia-Mord jedoch nie. Durch seine Militärausbildung wusste Margolis Leichen präzise zu sezieren, Codes zu knacken, und er besass eine Scharfschützenausbildung, berichtet «Daily Mail». Nach dem Tod Shorts begann Margolis den Nachnamen Merrill zu tragen – wie Sozialversicherungsunterlagen zeigten.

Mehr zum Thema Crime
Das Protokoll des schaurigen Reiner-Mordes
Mit Video
Es begann an Weihnachtsfeier
Das Protokoll des schaurigen Reiner-Mordes
Schützen vom Bondi Beach warfen Sprengsätze in die Menge
Details zu Bondi-Beach-Attacke
Polizei veröffentlicht neue Fotos
Das sind die Bondi-Beach-Attentäter
Mit Video
Australien unter Schock
Neue Details zu den Bondi-Beach-Attentätern
Wenn Traumferien tödlich enden
Buffet-Schock bis Serienmörder
Wenn Traumferien tödlich enden

Hobby-Detektiv will den Namen des Zodiac-Killers gefunden haben

Nun will Hobby-Detektiv Alex Baber mittels KI eine der Nachrichten des Zodiac-Killers entschlüsselt haben, in welcher angeblich der Name des Täters genannt wird. Aus 13 Buchstaben erhielt Baber die Kombination Marvin Merrill – den Namen, den Marvin Margolis später verwendete.

Zudem durchforschte Baber verschiedene persönliche Gegenstände von Merrill, die er von dessen jüngstem Sohn erhalten hatte. Darunter fand sich auch eine Zeichnung einer nackten Frau mit dem Titel «Elizabeth». Die Zeichnung zeigte Schnittwunden an dem Körper, die denen von Elizabeth Shorts Leiche ähnelten, berichtet «Daily Mail».

Laut der «Los Angeles Times» sollen zwei Polizisten die Schlussfolgerungen des Amateur-Detektivs Baber plausibel finden. Doch abschliessen lassen werden sich das Rätsel um den Zodiac-Killer und das des Black-Dahlia-Mords vermutlich nicht – Marvin Merrill bzw. Marvin Margolis, verstarb in den 90er-Jahren.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen