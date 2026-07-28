Das Handy des CSD-Terroristen Abdul Ballout (†21) wurde von der Polizei in seinem Tatfahrzeug gefunden. Darauf fanden die Beamten nun ein Video vom Tag des Anschlags, in dem sich Ballout zum Islamischen Staat bekennt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Abdul Ballout (21) bekennt sich vor CSD-Anschlag per Video zum IS

Video vom 25. Juli auf Handy des Täters gefunden

1 Tote, 29 Verletzte bei Berliner CSD-Anschlag mit Lieferwagen

Schon länger ist bekannt, dass der CSD-Terrorist Abdul Ballout (†21) wohl ein Sympathisant des Islamischen Staates ist. Im Mai 2025 wollte er beispielsweise über den Libanon nach Syrien reisen, um sich der Terrororganisation anzuschliessen.

Nun hat die «Bild» aus Sicherheitskreisen ein neues Detail erfahren, das Ballouts Nähe zum IS unterstreicht. Auf dem Handy des Terroristen findet die Polizei ein Video vom 25. Juli. Darin bekennt sich Ballout eindeutig zum IS.

Nur wenige Stunden, nachdem der Terrorist dieses Video aufnimmt, rast er mit einem weissen Lieferwagen in eine Menschenmenge am Berliner Christopher Street Day. Eine Mutter aus Polen stirbt, 29 weitere Menschen werden verletzt. Die Polizei findet Ballouts Handy nach dem Anschlag im Tatfahrzeug.

+++Update folgt+++