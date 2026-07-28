Darum gehts
- Abdul Ballout (21) bekennt sich vor CSD-Anschlag per Video zum IS
- Video vom 25. Juli auf Handy des Täters gefunden
- 1 Tote, 29 Verletzte bei Berliner CSD-Anschlag mit Lieferwagen
Schon länger ist bekannt, dass der CSD-Terrorist Abdul Ballout (†21) wohl ein Sympathisant des Islamischen Staates ist. Im Mai 2025 wollte er beispielsweise über den Libanon nach Syrien reisen, um sich der Terrororganisation anzuschliessen.
Nun hat die «Bild» aus Sicherheitskreisen ein neues Detail erfahren, das Ballouts Nähe zum IS unterstreicht. Auf dem Handy des Terroristen findet die Polizei ein Video vom 25. Juli. Darin bekennt sich Ballout eindeutig zum IS.
Nur wenige Stunden, nachdem der Terrorist dieses Video aufnimmt, rast er mit einem weissen Lieferwagen in eine Menschenmenge am Berliner Christopher Street Day. Eine Mutter aus Polen stirbt, 29 weitere Menschen werden verletzt. Die Polizei findet Ballouts Handy nach dem Anschlag im Tatfahrzeug.
+++Update folgt+++