Das ist der mutmassliche Terrorist von Berlin

In Berlin raste Abdul B. am Christopher Street Day mutmasslich mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge. Eine Frau starb, 16 Menschen wurden verletzt, drei schweben in Lebensgefahr. Die Polizei fahndet europaweit nach dem 21-Jährigen, der als bewaffnet gilt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Berlin soll Abdul B. am 25. Juli in eine Menschenmenge gerast sein

Die Polizei sucht nach dem bewaffneten mutmasslichen Täter mit libanesischen Wurzeln

Terroranschlag fordert eine Tote, 16 Verletzte, davon drei in Lebensgefahr

In ganz Europa wird nach dem mutmasslichen Terroristen Abdul B. gefahndet. Er soll am Samstagabend am Christopher Street Day (CSD) in Berlin mit einem weissen Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast sein. Eine Frau starb. 16 Personen wurden verletzt. Von den Verletzten schweben drei noch in Lebensgefahr.

Laut der «Bild» handelt es sich bei Abdul B. um einen deutschen Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln. Er sei unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und räuberischer Erpressung bereits polizeibekannt und werde der islamistischen Szene zugeordnet. Ausserdem soll er ein Anhänger des Islamischen Staates (IS) sein.

B. wurde 2005 in Berlin geboren. Erst im Mai wurde er laut der «Bild» aus dem Jugendgefängnis entlassen.

0:26 Weisser Van: Video zeigt das Auto des Täters

«Bewaffnet und gefährlich»

Die Polizei fahndet seit Sonntagmorgen mit einem Foto nach dem mutmasslichen Terroristen. Noch in der Nacht auf Sonntag wurden Fahndungsmassnahmen an jeder deutschen Landesgrenze eingeleitet. Die Polizeibehörden der Nachbarländer wurden alarmiert, auch in der Schweiz.

Abdul B. wird von der Polizei in seinem Steckbrief wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

circa 1,90 Meter gross

schwarze Haare

schwarzer Hoodie und weisse Hose

Die Polizei macht ebenfalls darauf aufmerksam, den mutmasslichen Täter nicht anzusprechen. «Er ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich!»

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Hatte der Terrorist Komplizen?

Noch unklar ist, ob der Terrorist alleine agierte oder ob er Komplizen hatte. Mehreren deutschen Medien, unter anderem «Focus», liegen Informationen über einen möglichen Mittäter vor. Dies wurde allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Die Polizei prüft aktuell, ob es eine «zweite Tatphase» gab. Augenzeugen hätten nach der Amokfahrt von liegenden Leuten mit Stichverletzungen berichtet. Die «Berliner Zeitung» schrieb gar von einer Machete. Ob der mutmassliche Täter aber tatsächlich Menschen mit einer Stichwaffe verletzte, wurde bisher noch nicht bestätigt.

Noch offen sind der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat. Alleine, wie das Fahrzeug in den Tiergarten rasen konnte, ist aktuell noch unklar. Während der CSD-Veranstaltung waren laut der Polizei mehr als 250 «Zufahrtschutzelemente» rund um den Tiergarten postiert gewesen. «Eigentlich konnte hier gar keiner reinfahren», sagte ein Polizeisprecher zur «Welt».