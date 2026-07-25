Auto rast in Menschenmenge am CSD in Berlin

Nach einem schweren Vorfall wurde der Christopher Street Day (CSD) in Berlin abgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schock am Christopher Street Day (CSD) in Berlin: Laut Polizei raste am Abend ein Auto in die Menschenmenge. Der Hintergrund ist unklar. Ein Video eines Blick-Leserreporters zeigt zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Ambulanz im Einsatz.

Laut «Bild»-Zeitung wurden mehrere Menschen verletzt. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Auf einer Grossleinwand das Wort Evakuierung eingeblendet, schreibt der «Spiegel». Der Vorfall ereignete sich am Rande des Tiergartens.

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