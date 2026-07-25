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«Wir behandeln mehrere Verletze»
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Berliner Polizeisprecher:«Wir behandeln mehrere Verletze»

Veranstaltung abgebrochen
Auto rast in Menschenmenge am CSD in Berlin

Nach einem schweren Vorfall wurde der Christopher Street Day (CSD) in Berlin abgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Am Nachmittag feierten die Menschen friedlich in Berlin.
Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Gabriel KnupferRedaktor News

Schock am Christopher Street Day (CSD) in Berlin: Laut Polizei raste am Abend ein Auto in die Menschenmenge. Der Hintergrund ist unklar. Ein Video eines Blick-Leserreporters zeigt zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Ambulanz im Einsatz.

Laut «Bild»-Zeitung wurden mehrere Menschen verletzt. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Auf einer Grossleinwand das Wort Evakuierung eingeblendet, schreibt der «Spiegel». Der Vorfall ereignete sich am Rande des Tiergartens.

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