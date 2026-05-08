Die US-Regierung unter Donald Trump hat erstmals geheime Ufo-Dossiers veröffentlicht. Die Fotos und Protokolle zeigen mysteriöse Lichter und Fragmente, die unter anderem während den Apollo-Missionen aufgenommen wurden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA veröffentlichen erstmals geheime UAP-Dokumente mit Fotos, Videos und Berichten

Apollo-Missionen zeigen mysteriöse Lichtpunkte und «gezackte» Fragmente im Weltraum

Seit 2023 Debatte: Trump und Obama sorgten für UAP-Transparenz-Initiative

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die US-Regierung hat am Montag einen historischen Entscheid getroffen: Zum ersten Mal wurden streng geheime Unterlagen zu sogenannten «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP) (deutsch: «Unbekannte anomale Phänomene») veröffentlicht. Die Dokumente beinhalten Fotos, Videos und Berichte über unerklärliche Himmelsphänomene.

Das Weisse Haus erklärte, dies sei der Auftakt zu einer Reihe weiterer Freigaben mit dem Ziel, «maximale Transparenz» gegenüber der Öffentlichkeit zu schaffen. Die Veröffentlichung erfolgte durch das US Department of War im Rahmen des neuen Programms «PURSUE» (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters).

«Historischer Schritt»

Besonders faszinierend: Unter den freigegebenen Materialien befinden sich Aufnahmen von den Apollo-12- und Apollo-17-Missionen. Eines der Fotos zeigt drei mysteriöse Lichtpunkte am Mondhimmel. Ein weiteres Highlight ist ein Funkprotokoll der Apollo-17-Mission, in dem Astronauten von hellen, «gezackten» und «kantigen» Fragmenten berichten, die während eines Manövers an ihrer Raumkapsel vorbeizogen. Die Nasa-Bodencrew verglich die Szenerie mit einem «Feuerwerk».

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) hatte bereits 2023 in einem Podcast auf die Existenz solcher unerklärlicher Phänomene hingewiesen. Seine Aussage, dass es «Aufnahmen und Berichte über Objekte am Himmel gibt, deren Herkunft und Flugverhalten nicht erklärt werden können», sorgte damals für Aufsehen. Sein Nachfolger Donald Trump (79) warf Obama daraufhin vor, geheime Informationen öffentlich gemacht zu haben. Kurz darauf kündigte Trump an, umfassende Akten zu UAPs, Ufos und möglichem ausserirdischen Leben zu veröffentlichen.

Die Freigabe der Dossiers wird von mehreren hochrangigen Regierungsvertretern als «historischer Schritt» gefeiert. «Die Bevölkerung erhält erstmals uneingeschränkten Zugang zu freigegebenen UAP-Unterlagen», erklärte FBI-Direktor Kash Patel. Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard sprach von einer «beispiellosen Überprüfung» geheimer Bestände.

Nasa will «Geheimnisse des Universums» entschlüsseln

Auch die Nasa zeigt sich erfreut. «Wir werden die klügsten Köpfe und modernsten wissenschaftlichen Instrumente einsetzen und die gewonnenen Erkenntnisse offenlegen», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman. Er lobte die regierungsübergreifende Initiative der Trump-Regierung und betonte, dass es zur Aufgabe der Nasa gehöre, «die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln». Die Behörde wolle klar kommunizieren, «was wir als wahr wissen, was wir noch nicht verstehen und was es noch zu entdecken gibt».

Trotz des spektakulären Inhalts der veröffentlichten Dokumente betonen Regierungsvertreter, dass diese keine Beweise für ausserirdisches Leben liefern. Vielmehr gehe es darum, der Öffentlichkeit bisher unzugängliche Informationen zugänglich zu machen und so die Forschung voranzutreiben.