Ein Kreis aus Blättern lag vergangene Woche auf einer Wiese in Stäfa. Wieso bleibt ein Rätsel. Jetzt hat sich die Form der Blätter geändert. Selbst der Bauer weiss nicht, was es damit auf sich hat.

Was ist nur in Stäfa ZH los? Erst Blätter-Kreis, jetzt Blätter-Quadrat! Auf einer Wiese an der Bergstrasse war vergangene Woche ein grosser, gelber Kreis aus Blättern zu sehen. Vermutlich stammt das Laub von einem Gingko-Baum.

Wie die gelben Blätter da hingekommen sind, ist unklar. Und besonders seltsam: Gingko-Bäume gibt es gar nicht in unmittelbarer Nähe.

«Wenn das Dreieck kommt, gehe ich vielleicht zur Polizei»

Auf Facebook wurde über den Kreis gerätselt. Und jetzt das: Der Kreis ist verschwunden. Aus den Blättern wurde nun ein Quadrat geformt. Selbst der Besitzer der Wiese ist überrascht. Er wisse auch nicht, wer oder was hinter den Blätter-Formen steckt. Nur so viel: «Einen Kreis gab es vor ein paar Jahren schon einmal», sagt er zum «Tages-Anzeiger».

Weil die Form damals wieder verschwand, habe er sich nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Die Wiese sei im Winter für alle frei zugänglich. Und wenn Schnee liegt, wird der Abhang zum Schlitteln genutzt. Die Laub-Aktion findet der Bauer nicht so toll, besonders, weil ihn niemand gefragt hat. «Wenn das Dreieck kommt, gehe ich vielleicht zur Polizei», sagt er zum «Tages-Anzeiger».

Keine Blätter-Kreise, sondern Kreise in Kornfeldern sorgen üblicherweise für grosse Augen. Die Auflösung ist aber oft eher unspektakulär. Menschen stecken dahinter. Keine Aliens, keine anderen Wesen. Das Mysterium um die Kreise nahm im Jahr 2018 «Izzy» auf die Schippe.

Im Zürcher Oberland tauchte plötzlich ein Kornkreis auf dem Feld von Landwirt Hanspeter S. in Uster ZH auf. Zeitungen wie «20 Minuten», «Zürcher Oberländer» oder der TV-Sender «Tele Züri» berichteten darüber. Ein Experte liess sich zitieren: «Der Kornkreis stammt von Ausserirdischen»! Alles ein grosser Spass vom Online-Magazin «Izzy».