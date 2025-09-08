Ein Überwachungsvideo aus einem Zug schockiert die Welt. Zu sehen sind die letzten Momente der ukrainischen Flüchtlingsfrau Iryna Zarutska (†23), bevor sie in einer Bahn in Charlotte erstochen wird.

Überwachungsvideo zeigt letzte Momente der 23-jährigen Iryna Zarutska

Es sind unfassbare und schwer anzusehende Szenen, die Überwachungskameras aus einem Zug in Charlotte in den USA, festgehalten haben. Zu sehen sind die letzten Momente im Leben der 23-jährigen Iryna Zarutska. Die Frau wurde am 22. August brutal getötet.

Das vom Unternehmen Charlotte Area Transit System (CATS) freigegebene Filmmaterial dokumentiert, wie Zarutska am 22. August gegen 21.45 Uhr in ihrer Pizzeria-Uniform die Lynx-Bline-Bahn betritt. Wenige Minuten später wird sie von einem Mann in rotem Kapuzenpullover mehrfach mit einem Messer attackiert.

Mit drei Stichen getötet

Der Mann sass bereits in der Bahn, als sich die 23-Jährige nichtsahnend auf einen freien Platz setzte. Wie Fox News schreibt, dauerte es rund vier Minuten, bis der Mann ein Messer zückte und dreimal auf die junge Frau einstach. Die 23-Jährige verstarb noch am Ort des Geschehens.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 34-jährigen Decarlos Brown. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll er obdachlos sein und eine lange kriminelle Vorgeschichte haben. Dazu zählen unter anderem Raub, Bedrohungen und Missbrauch des Notrufs. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Brown wird des Mordes ersten Grades beschuldigt.

Diskussion um Sicherheit

Zarutska war vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und hatte in den USA Zuflucht gesucht. Wie Fox News berichtet, hat der Vorfall die Diskussion um öffentliche Sicherheit in Charlotte neu entfacht. Die Stadtverantwortlichen stehen nun unter Druck, konkrete Massnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und das Vertrauen der Bürger in den öffentlichen Nahverkehr wiederherzustellen.