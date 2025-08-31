In Deutschland stiess ein Iraker am helllichten Tag einen ukrainischen Flüchtling ohne Grund vor den Zug. Die Teenagerin starb noch vor Ort – während sie am Telefon mit ihrem Grossvater war.

1/5 An diesem Bahnhof kam es zur fürchterlichen Tat. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts 16-jährige Ukrainerin am Bahnhof Friedland (D) von Iraker getötet

Täter war bereits auffällig und unberechenbar im Flüchtlingslager

Asylantrag des Täters wurde im Dezember 2022 abgelehnt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabrice Obrist Redaktor News

Am 11. August, kurz vor 16 Uhr, war Liana K.* (†16) allein auf dem Heimweg von einem Zahnarzttermin. Sie lief im Dorf Friedland (D) an einem Flüchtlingslager vorbei und ging schliesslich zum Bahnhof.

Die 16-Jährige stand auf dem Gleis und telefonierte gerade mit ihrem Grossvater, als das Unfassbare passierte: Beim Durchfahren eines Güterzugs wurde sie vom Iraker Muhammad A.* (31) plötzlich mit voller Wucht aufs Gleis gestossen. Das junge Mädchen starb noch vor Ort – ihr Grossvater musste die ganze Tat mitanhören. DNA-Spuren des Täters werden die Tat später bestätigen.

«Schreie, dann nur noch Zugrauschen»

Gegenüber «Bild» erklärt der örtliche Bürgermeister Markus Janitzki (40): «Ihr Opa musste alles mitanhören. Er hörte Schreie, dann nur noch Zugrauschen.» Sofort alarmierte der Grossvater Lianas Eltern (36 und 40). Doch als diese beim Bahnhof Friedland ankamen, fanden sie ihre Tochter nur noch unter einem Tuch hinter einer Absperrung vor.

Liana und ihre Familie flüchteten im Juli 2022 aus der ukrainischen Stadt Mariupol nach Deutschland, nachdem russische Truppen ihr Haus zerstört hatten. Beide Elternteile fanden in der neuen Heimat einen Job, die Kinder gingen in die Schule und in die Kita.

«Ein schlimmer Mann, völlig irre!»

Bürgermeister Janitzki kannte die Familie seit der Flucht aus der Ukraine. «Sie war liebevoll, ehrgeizig, fleissig und hat schnell Deutsch gelernt. Für ihre Brüder war sie ein Vorbild», erinnert er sich an Liana. Er ist schockiert über die schreckliche und willkürliche Tat.

Der mutmassliche Täter Muhammad A. war bereits in der Vergangenheit auffällig geworden. Er randalierte im Flüchtlingslager und war unberechenbar. «Ein schlimmer Mann, völlig irre!», beschrieb ein Augenzeuge den Iraker gegenüber der «Bild».

Unklar, ob Täter schuldfähig ist

Später stellte sich heraus, dass der Asylantrag von Muhammad bereits im Dezember 2022 abgelehnt wurde. Doch er klagte gegen seine Abschiebung und blieb in Deutschland. Erst im Februar 2025 wurde seine Klage abgewiesen. Als die Ausländerbehörde dann im Juli 2025 einen Antrag auf Abschiebehaft stellte, wurde dieser vom Amtsgericht Hannover abgelehnt, der Mann blieb weiter im Land.

Muhammad A. wurde mittlerweile in eine Psychiatrie überwiesen. Aufgrund einer Schizophrenie-Diagnose wird jetzt geprüft, ob er überhaupt schuldfähig ist. Liana soll Mitte September beerdigt werden. Bürgermeister Janitzki hat dazu eine Spendenseite aufgesetzt, um der Familie bei der Finanzierung der Beerdigung zu helfen.

* Namen bekannt