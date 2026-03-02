DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
USA zerstören iranische Raketenwerfer
Video veröffentlicht
USA zerstören iranische Raketenwerfer
Das U.S. Central Command hat auf X ein Video veröffentlicht, welches die Zerstörung von iranischen Raketenwerfern zeigen soll.
Publiziert: 15:41 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
USA und Israel greifen Iran an
0:20
Video veröffentlicht
USA zerstören iranische Raketenwerfer
0:17
Beschuss am Montag
Video zeigt Angriffe in Beirut
0:59
Kriegsminister Hegseth prahlt
«Tödlichste und komplexeste Luftoperation der Geschichte»
0:32
Mehrere Menschen verletzt
Video zeigt die Explosion in Be'er Scheva
1:30
Marianne Jenni vom EDA
«Haben Kapazitäten erhöht und sind mit Swiss in Kontakt»
0:45
Drei Schiffe betroffen
Angriffe auf Öltanker in der Strasse von Hormuz
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen