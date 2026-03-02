DE
USA zerstören iranische Raketenwerfer

Das U.S. Central Command hat auf X ein Video veröffentlicht, welches die Zerstörung von iranischen Raketenwerfern zeigen soll.
Publiziert: 15:41 Uhr
USA und Israel greifen Iran an
