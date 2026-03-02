DE
FR
Abonnieren

Beschuss am Montag
Video zeigt Angriffe in Beirut

Die israelischen Streitkräfte haben mit Angriffen auf Ziele der Terrororganisation Hisbollah im gesamten Libanon begonnen. Dies erklärt die israelische Armee auf X.
Publiziert: 15:16 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen