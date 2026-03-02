DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Libanon: Israelische Armee beschiesst Ziele in Beirut
Beschuss am Montag
Video zeigt Angriffe in Beirut
Die israelischen Streitkräfte haben mit Angriffen auf Ziele der Terrororganisation Hisbollah im gesamten Libanon begonnen. Dies erklärt die israelische Armee auf X.
Publiziert: 15:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen