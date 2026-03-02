DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Marianne Jenni vom EDA über den Krieg im Iran
Marianne Jenni vom EDA
«Haben Kapazitäten erhöht und sind mit Swiss in Kontakt»
Viele Schweizerinnen und Schweizer befinden sich aktuell im Nahen Osten und erleben die Angriffe hautnah mit. Viele stecken fest.
Publiziert: vor 37 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
USA und Israel greifen Iran an
2:15
Neues Droh-Video
Hier lagert der Iran seine Drohnen
1:12
Angriffe auf Israel:
Iron Dome fängt weitere Raketen ab
0:20
Absturz gefilmt
Haben Iraner F-15-Maschine in Kuwait abgeschossen?
0:55
Krieg weitet sich aus
Israel bombardiert den Libanon
1:30
Besuch kurz vor Angriffen
War Trumps Besuch in Burger-Laden Ablenkung?
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen