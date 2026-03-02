DE
Angriffe auf Israel:
Iron Dome fängt weitere Raketen

Israels Luftabwehr hat in der Nacht auf Montag erneut mehrere Raketen über Jerusalem und Tel Aviv abgefangen. Am Himmel waren Explosionen zu sehen, Sirenen heulten.
Publiziert: 07:26 Uhr
USA und Israel greifen Iran an
