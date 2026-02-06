Im Oman gibt es Verwirrung um den Start der Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Teherans Aussenminister Abbas Araghtschi ist vor Ort, doch die Verhandlungen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff haben laut iranischen Berichten noch nicht begonnen.

Darum gehts Iran und USA führen Gespräche, aber wann geht es offiziell los?

US-Medien berichten: Admiral Brad Cooper soll an Treffen teilnehmen

Treffen in der omanischen Hauptstadt Maskat

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Oman herrscht rund um die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Iranische Medien veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn, der bereits vor zwei Stunden geplant war.

Berichten zufolge ist Aussenminister Abbas Araghtschi (63) bereits am Verhandlungsort eingetroffen. Noch hätten die Gespräche mit der Delegation um den US-Sondergesandten Steve Witkoff (68) aber nicht begonnen, berichtete das Staatsfernsehen.

Hochrangiger US-Militär soll an Gesprächen teilnehmen

Zuvor hatte sich Araghtschi bereits mit dem omanischen Aussenminister Badr al-Bussaidi (65) getroffen, der die Vermittlungen zwischen den beiden Staaten in der Hauptstadt Maskat leitet.

Laut einem Bericht des «Wall Street Journals» unter Berufung auf US-Regierungskreise soll an den Gesprächen auch der Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Streitkräfte in der Region, Admiral Brad Cooper (58), teilnehmen.