Eine Schweizerin soll als Kita-Leiterin in New York 2,8 Millionen Dollar veruntreut haben. Das Geld floss offenbar in Luxusreisen und Wrestling-Events.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizerin veruntreut 2,8 Mio. Dollar in Brooklyn-Kita seit 2013

350'000 Dollar für Wrestling-Events und VIP-Treffen mit Stars genutzt

Eltern zahlten bis zu 38'000 Franken Jahresgebühr für Betreuung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Schweizerin steht in New York im Zentrum eines millionenschweren Betrugsfalls: Die ehemalige Leiterin einer exklusiven Kita in Brooklyn soll über Jahre hinweg Geld veruntreut haben – insgesamt 2,8 Millionen Dollar (rund 2,2 Millionen Franken). Unter anderem soll sie das Geld für Luxusreisen, Wrestling-Tickets und Essenslieferungen verwendet haben.

Die «New York Times» (NYT) berichtet, dass Céline F.* (43) am Mittwoch von US-Bundesbeamten festgenommen wurde. Sie plädierte vor dem Bundesgericht in Brooklyn auf nicht schuldig.

F. soll eine deutschsprachige Kita geleitet haben, die 2009 gegründet wurde. Das Angebot wurde vornehmlich von Eltern und Kindern mit Verbindungen in die Schweiz und nach Deutschland genutzt.

Geld für Wrestling-Events ausgegeben

Gemäss Simona D’Souza, Gründerin des Kindergartens, mussten Eltern für die Betreuung dort bis zu 48'000 Dollar (rund 38'000 Franken) Jahresgebühren zahlen.

F., die seit 2013 in der Kita arbeitete und 2020 zur Leiterin aufstieg, war für die Finanzen und die Verwaltung der Gebühren verantwortlich.

Im Oktober 2025 bemerkte D’Souza Unregelmässigkeiten in den Kontobewegungen des Kindergartens, wie sie gegenüber der «NYT» erklärt.

«Es war ein durchdachter Betrug»

Gelder der Eltern wurden nicht auf die offiziellen Konten eingezahlt, sondern auf private PayPal-Konten von F. umgeleitet. Laut Staatsanwaltschaft führte die Schweizerin über drei Jahre hinweg mehr als 450 betrügerische Transaktionen durch. Sie nutzte mindestens 350'000 Dollar, um ihre Kinder zu Wrestling-Events zu bringen – inklusive VIP-Pakete und Treffen mit Stars.

«Sie sagte immer, sie liebe unsere Kita», so D’Souza, die ihre Angestellte nach Entdeckung der Unregelmässigkeiten entliess und im Dezember 2025 Klage wegen Veruntreuung einreichte. «Es war ein Verrat auf so vielen Ebenen.»

Staatsanwältin Shannon Jones erklärte der «NYT», dass F. das gesamte gestohlene Geld ausgegeben habe und keine Ersparnisse besitze. Laut dem Anwalt der Kita manipulierte F. die Rechnungen und Paypal-Benachrichtigungen raffiniert. «Das war ein durchdachter Betrug, ganz klar. Gründerin D'Souza sagt: «Es ist das Schlimmste, das jemandem passiert ist, den ich kenne.»

* Name geändert