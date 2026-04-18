Greenpeace hat wenig Hoffnung

Kann Timmy heute gerettet werden? Die Einsatzkräfte versuchen heute, den Wal aus der Bucht zu bekommen. Der Plan: Timmy mit Luftkissen anheben und auf einen Ponton-Transporter verladen. Anschliessend soll der Wal ins offene Meer schwimmen.

2:30 Lebenszeichen in der Ostsee: Wal Timmy schlägt mit seiner Flosse um sich

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat wenig Hoffnung. «Die Chancen, dass er in der Nordsee landet und dort frei schwimmt, sind gering», so ein Greenpeace-Sprecher zur Deutschen Presse-Agentur.