Passanten finden Meeresschildkröte auf Sylt

Seltener Fund auf Sylt: Eine lebende Meeresschildkröte wurde am Strand von Kampen entdeckt. Das vermutlich zwei bis drei Jahre alte Tier wird nun im Sylt Aquarium versorgt.

1/5 Eine Meeresschildkröte geht an einem Strand in der Türkei ins Mittelmeer (Archiv). Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Lebende Meeresschildkröte an Sylter Strand entdeckt

Jungtiere werden manchmal von Strömungen in die Nordsee getragen

Exemplar ist zwei bis drei Jahre alt, Panzerlänge kann auf über einen Meter anwachsen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An einem Strand der deutschen Nordseeinsel Sylt ist eine lebende Meeresschildkröte entdeckt worden. Aller Voraussicht nach handelt es sich um eine Unechte Karettschildkröte, wie der Leiter des Sylt Aquariums, Stefan Köster, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sie war nach Angaben Kösters am Sonntag von Urlaubern am Strand von Kampen gefunden und vom Seehundjäger ins Aquarium gebracht worden. «Dem Tier geht es soweit gut», sagte Köster.

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz ist die Unechte Karettschildkröte die häufigste Meeresschildkrötenart. Sie kommt demnach in allen grossen Ozeanen und im Mittelmeer vor. «Mitunter gelangen diese Schildkröten auch in die Nordsee», teilt die Stiftung auf ihren Internetseiten mit. Jungtiere werden meist von Strömungen hierher verdriftet. «Während der Wintermonate ist das wegen der niedrigen Wassertemperaturen kritisch für die Tiere.»

Als weltweit gefährdet eingestuft

Die Schildkröte ist laut dem Sylter Aquariumsleiter etwa zwei bis drei Jahre alt und damit zu jung, um das Geschlecht zu bestimmen. Die Panzerlänge einer Unechten Karettschildkröte kann etwas mehr als einen Meter betragen. Sie ist auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation als weltweit gefährdet eingestuft.

Am Dienstag sei die Schildkröte erstmals gefüttert worden, am Freitag soll sie tierärztlich untersucht werden, sagte Köster. Vermutlich habe sie eine Lungenentzündung. Dies bemerke man daran, dass sie versuche zu tauchen und es nicht funktioniere. Wie drei weitere Tiere, die in den vergangenen Jahren auf Sylt gefunden wurden, soll die Schildkröte – «wenn alles gut läuft» – im Sommer in Frankreich ausgewildert werden.