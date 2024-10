Elon Musk (53) ist Chef von Tesla und SpaceX. Am Samstag sprach der reichste Mensch der Welt an einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump eine düstere Warnung aus. Warum der kontroverse Unternehmer Donald Trump im Wahlkampf helfen kann.

Elon Musks begeisterte Unterstützung von Donald Trump dürfte gewisse Wählerschichten durchaus motivieren, an die Urne zu gehen. Foto: IMAGO/SOPA Images

Daniel Jung Redaktor News

Er ist der reichste Mann der Welt, ein erfolgreicher Unternehmer, Idol vieler junger Männer und eine höchst umstrittene Figur: Am Samstag trat Elon Musk (53) erstmals an einer Wahlkampf-Veranstaltung von Donald Trump (78) auf. Und zwar in Butler, im umkämpften Swing State Pennsylvania (USA), wo Trump am 13. Juli nur knapp einen Attentatsversuch überstanden hatte. Kurz nach dem Anschlag hatte Musk seine Unterstützung für Trump öffentlich gemacht – mit einem Post auf seinem Kurznachrichtendienst X. Blick zeigt auf, warum seine Hilfe Trump durchaus nützt – aber auch Risiken mit sich bringt.