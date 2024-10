Kurz zusammengefasst Trump macht am Attentatsort Butler Wahlkampf mit Musk

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (l.) und Multimilliardär und -unternehmer Elon Musk machen gemeinsamen Wahlkampf.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Genau einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist Donald Trump (78) am Samstag an den Schauplatz zurückgekehrt, wo er am 13. Juli um ein Haar ein Attentat überlebte. Der ehemalige Präsident trat in Butler, Pennsylvania, auf – und holte Elon Musk (53) auf die Bühne, der Trump gleich nach dem Attentat seine Unterstützung zugesichert hatte.

Es bot sich das gleiche Bühnenbild wie am verhängnisvollen Tag vor genau zwölf Wochen. Hoch über der Bühne, aufgehängt an zwei Kranen, wehte dieselbe riesige US-Flagge – dem Hintergrund des legendären Fotos, das den blutenden Trump mit erhobener Faust zeigte.

«Derselbe Ort, an dem er angeschossen wurde», schrieb Musk vor seinem Auftritt mit Trump auf X. Unweit der Bühne steht noch immer das Gebäude mit dem Flachdach, von wo Matthew Crooks (†20) auf den Republikaner zielte und diesen am Ohr verwundete. Trump hatte seinen Kopf in genau dem Moment abgedreht. Ohne Drehung hätte ihn der Schuss im Schädel getroffen und wohl getötet.

«Ich bin lieber in Butler»

Schon in der ersten Minute seines zweiten Auftritts in Butler machte Trump wieder dieselbe Kopfbewegung und blickte auf die grosse Grafik, die illegale Einwanderung illustriert – die Grafik, die ihm im Juli das Leben gerettet habe, wie Trump später meinte.

Der Ort sei jetzt ein nationales «Monument», sagte Trump zu den rund 80'000 Menschen, die laut Sicherheitsbehörden anwesend waren.

Er könnte ein friedliches Leben führen und irgendwo an einem Strand liegen, in einem seiner herrlichen Anwesen. «Doch ich bin lieber in Butler», sagte Trump, und die Menge jubelt.

Verspricht Boom, tiefere Preise, mehr Jobs

Nach viel Patriotismus, einer Gedenkminute und Tributen für die Opfer vor drei Monaten kam Trump ins Schwafeln. Er machte keine grossen Ankündigungen und teilte wie üblich gegen seine Widersacherin Kamala Harris (59) aus, die US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.

«Wer will illegale Immigration und Geschlechtsumwandlungen für Migranten», fragte Trump die Menge. Er versprach einen Boom für Amerika, tiefere Preise und mehr Jobs, wenn in genau einem Monat die Entscheidung falle, wer ins Weisse Haus einziehe.

«Ein unglaublicher Kerl, ein wahrer Gentleman»

Nach und nach verschärft Trump die Sprache. Aus der ganzen Welt, selbst aus Asien und Afrika, würden Kriminelle und «Verrückte» ins Land gelassen. Trump: «Um unserer Familien und unserer Kinder willen werden wir kämpfen, kämpfen, kämpfen für unser Land.»

Trump verspricht «schnelle» Veränderungen. Gefährliche Städte würden wieder sicher. Dann holt er Elon Musk auf die Bühne – «er ist ein unglaublicher Kerl, ein wahrer Gentleman».

«Hallo zusammen», begrüsst Musk die Menge. Die Wahl im November, so Musk mit Käppi, werde «die wichtigste Wahl unseres Lebens». Amerika habe einen Präsidenten, der nicht die Treppe hochkomme, und einen Präsidenten, der angeschossen blutete und die Faust hochriss und «Kämpft, kämpft!» rief.

«Seid eine Plage»

Musk betonte die Wichtigkeit von freier Meinungsäusserung. Trump müsse im November gewinnen, um die Verfassung und Demokratie in den Vereinigten Staaten zu bewahren. Musk spricht von «absurden» Vorgängen im Land, wie die Demokraten die Demokratie auszuhöhlen versuchten. So könne in Kalifornien ohne Wählerausweis gewählt werden.

Neuerdings steht es im US-Bundesstaat unter Strafe, einen Wählerausweis zu verlangen. Gouverneur Gavin Newsom (56) unterzeichnete Ende September ein Gesetz, das es verbietet, für die Wahlabgabe einen Ausweis zu verlangen. Was für einen anderen Grund gebe es für ein solches Gesetz, fragte Trump, als Wahlen fälschen zu wollen.

«Seid eine Plage», rief Musk. «Fordert Freunde und Bekannte zum Wählen auf. Wählt, wählt, wählt! Kämpft, kämpft, kämpft!»

Früher liberal, jetzt Republikaner

Musk hatte Trump eine Stunde nach dem Attentat seine Unterstützung zugesichert. Später erklärte Musk dazu, er sei politisch immer eher links gewesen. Aber den politischen Kampfwillen und die Führungsstärke, die Trump im Moment des Attentats bewiesen habe, hätten ihn überzeugt. Trump habe keinerlei Angst gezeigt, als es um sein Leben ging.

Musk scheint es egal, ob Demokraten ihn deswegen boykottieren und weniger Teslas kaufen. Die Demokraten, so Musk, würden Swing States gezielt mit Migranten bevölkern, die sie millionenfach über die Südgrenze lassen und ins Land fliegen würden. Die Demokraten dementieren, dass es eine solche Politik gebe.

Trump hatte zuletzt angedeutet, dass Musk im Falle eines Wahlsieges an die Spitze eines Gremiums zur Überprüfung der US-Finanzen gesetzt werden könnte. Musk solle die Regierungsausgaben kürzen, so Trump.