Kurz zusammengefasst Musk dementiert Liebesgerüchte mit Meloni

Musk bezeichnete Meloni als wunderschön und authentisch

Der Tesla-Gründer besuchte die Veranstaltung mit seiner Mutter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Janine Enderli Redaktorin News

Sie lachen sich an, wirken vertraut und überhäufen sich mit Komplimenten: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) und der Tech-Milliardär Elon Musk (53) verstehen sich prächtig. An einem Anlass in New York machten sogar Liebesgerüchte die Runde.

Bei der Preisverleihung am Rande der Uno-Generalversammlung bezeichnete Musk die Italienerin mehrmals als «wunderschön». Musk sagte über die rechte Politikerin: «Sie ist von innen noch schöner als von aussen.» Ein Foto vom Anlass zeigt, wie sich die beiden innig in die Augen blicken. Grund genug für Internetnutzer, die Frage nach einer potenziellen Affäre aufzuwerfen. «Wer sich so anschaut, muss verliebt sein», mutmasst die Online-Community. Auch amerikanische Boulevard-Medien sprangen sofort auf den Zug auf.

Dem Tesla-Gründer wurde es schnell zu viel. Musk bekräftigte auf X, dass zwischen den beiden nichts laufe, und räumte damit mit den Gerüchten auf. «Ich war mit meiner Mutter dort. Es gibt keinerlei romantische Beziehung zu Premierministerin Giorgia Meloni», schrieb der Unternehmer unter einem X-Beitrag. Sogar seine Mutter Maye Musk (76) stand für ihren Sohn ein und dementierte ein Techtelmechtel mit Meloni. «Er war bei mir.» Auch die 76-Jährige hatte nur positive Worte für Meloni übrig. «Ich habe sie mit Bewunderung betrachtet.»

Bei dem Anlass in New York sassen Meloni und Musk nebeneinander. Foto: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi 1/6

«Das Internet plant schon eure Hochzeit»

Damit enttäuschte der Milliardär viele Fans, die sich bereits auf ein neues Promi-Paar freuten. Während seiner Rede in New York sagte Musk: «Giorgia Meloni ist authentisch, ehrlich und aufmerksam.» Meloni retournierte die Schwärmereien und bezeichnete Musk als «wunderbares Genie».

Die gegenseitigen Schmeicheleien lösten im Netz eine Welle an Reaktionen aus: «Finde jemand, der dich so anschaut, wie Meloni Elon Musk in die Augen blickt. Oder: «Es gibt keine MELONi ohne Elon.» Musks Dementi wird zudem nicht von allen so ernst genommen. «Was, du hast sie schon deiner Mutter vorgestellt?», fragt ein User auf X. «Das ging aber schnell.» Eine Nutzerin pflichtet bei: «Ich liebe es, dass du das klarstellen musst, denn das Internet plant schon eure Hochzeit.»

Meloni hat Trennung hinter sich – Musk war bereits dreimal verheiratet

Meloni, die Italien seit Oktober 2022 regiert, hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäussert. 2023 trennte sie sich von ihrem langjährigen Partner, dem Fernsehjournalisten Andrea Giambruno. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter (8).

Musk war zuvor mit der Autorin Justine Wilson (52) und zweimal mit der Westworld-Schauspielerin Talulah Riley (39) verheiratet. Er war auch mit der Schauspielerin Amber Heard (38) und der Sängerin Grimes (36) zusammen.