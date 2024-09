Kurz zusammengefasst Elon Musk lobt Giorgia Meloni bei New Yorker Preisverleihung

Meloni nennt Musk ein «kostbares Genie» und verteidigt Patriotismus

Meloni wird für ihre EU-Unterstützung und den G7-Vorsitz 2024 geehrt

Johannes Hillig Redaktor News

Was läuft da zwischen Milliardär Elon Musk (53) und der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni (47)? Das fragen sich viele nach der Rede des Tesla-Besitzers. Er überhäufte die Politikerin bei den Global Citizen Awards des Atlantic Council am Rande der Uno-Generalversammlung in New York mit Komplimenten. Er bezeichnete die Rechtspolitikerin als «noch schöner von innen als von aussen», wie «Politico» berichtet.

Das könne man nicht immer über Politiker sagen, scherzte Musk weiter. Meloni und Musk sassen bei der Veranstaltung nebeneinander und wurden auch dabei beobachtet, wie sie in ein Gespräch vertieft waren.

Musk ist ein «kostbares Genie»

Meloni hatte Musk persönlich gebeten, sie beim Dinner vorzustellen. Die beiden haben sich im vergangenen Jahr mehrfach getroffen, erstmals im Juni 2023 in Melonis Amtssitz in Rom. Musk sprach auch auf einem Politikfestival von Melonis rechter Partei Fratelli d'Italia.

Meloni und Musk sitzen bei der Preisverleihung in New York nebeneinander. Foto: keystone-sda.ch 1/8

Als Meloni selbst ans Rednerpult trat, revanchierte sie sich für Musks Lob, indem sie ihn als «kostbares Genie» bezeichnete. Sie verteidigte leidenschaftlich den Patriotismus und forderte, «unsere tiefen Wurzeln zu verteidigen».

Musk nickte zustimmend und applaudierte im Stehen. Die Auswahl Melonis für den Preis verärgerte einige Mitglieder des Atlantic Council, die ihre frühere Nähe zu Russland und die ausländer- und LGBTQ-feindliche Rhetorik ihrer Partei kritisierten. Der Thinktank würdigte jedoch ihre «starke Unterstützung für die EU und das transatlantische Bündnis» sowie ihren Vorsitz der G7 im Jahr 2024.

Notstand wegen Hochwasser

Vergangene Woche sorgte Meloni in ihrer Heimat für mächtig Wirbel. Sie hatte ein Selfie mit Schauspieler Mel Gibson (68) gepostet. Beide grinsten in die Kamera. Darunter schrieb sie als einzigen Kommentar: «Mel&Mel.»

Das Problem: Währenddessen hat Italien mit Hochwasser zu kämpfen. Nach tagelangem Regen im Norden des Landes wurde in zwei Regionen der Notstand verhängt.

Meloni versprach: «Wir werden die betroffene Bevölkerung weiterhin bestmöglich unterstützen.» Dann aber hagelte es Kritik, weil sie einer Sondersitzung ihres Kabinetts zum Hochwasser fernblieb. Stattdessen postete sie das Bild mit Mel Gibson auf Instagram.

Insgesamt mussten mehr als 2500 Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden. Am Wochenende beruhigte sich die Lage. Der Regen liess nach. In vielen Gebäuden wird erst jetzt das Ausmass der Schäden deutlich. Auch zahlreiche Autos, die am Strassenrand abgestellt waren, sind nicht mehr zu benutzen. Das Wasser in den Strassen zog langsam ab, aber vielerorts blieben grosse Mengen Schlamm und sonstiger Dreck übrig.