US-Milliardär startet zu erstem privaten Weltraumspaziergang

Dem US-Milliardär Jared Isaacman wird nachgesagt, dass er sich aus Langeweile ein spezielles Hobby gesucht hat: Am Dienstagmorgen will er als Teil einer vierköpfigen Crew in einer Raumsonde zum ersten privaten Weltraumspaziergang überhaupt starten.

Das hat es noch nie gegeben: Der US-amerikanische Raumfahrtkonzern SpaceX will am Dienstagmorgen eine Raumsonde samt Besatzung für einen privaten Weltraumspaziergang ins All schicken. Der Start der Mission Polaris Dawn vom NASA-Space-Center in Florida verschiebt sich noch etwas und ist neu für 11.23 Uhr Schweizer Zeit vorgesehen – nachdem er schon mehrfach aufgrund des Wetters verschoben werden musste.

Ziel der Mission sei es, die Zukunft der Raumfahrt voranzutreiben. Dafür will man die Besatzung so weit von der Erde wegbringen, wie es seit über 50 Jahren nicht mehr geschah, wie die britische Zeitung «The Independent» berichtet.

Neue Erkenntnisse gewinnen

Die Besatzung setzt sich aus Privatpersonen ohne staatliche Astronauten zusammen. Ein Novum auf einer derartigen Mission. Der US-Milliardär Jared Isaacman (41) finanziert die Mission und nimmt selbst daran teil. Vor drei Jahren flog er bereits bei einer anderen Mission mit ins All. Isaacman ist der Gründer von Shift4, ein auf Zahlungsdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Ihm wird nachgesagt, dass er sich aus Langeweile ein besonders aussergewöhnliches Hobby gesucht hat. Isaacman hat bei SpaceX bereits vor Jahren mehrere Weltraumflüge gebucht. Der Abenteurer hat eine Ausbildung zum Jetpiloten absolviert.

Eine Falcon-9-Rakete von SpaceX. Foto: AFP 1/6

Die vierköpfige Crew soll auf ihrem Ausflug ins All wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Missionen auf dem Weg zur Besiedlung anderer Planeten sammeln. Während der fünf Tage im Weltraum soll die Crew drei Dutzend kleine Forschungsstudien und Experimente durchführen – beispielsweise ein Test des Starlink-Kommunikationssystems im Weltraum. Oder sie soll Erkenntnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen von Raumflügen sammeln.

Auch die neuen Raumanzüge von SpaceX sollen auf dem Flug getestet werden. Sie wurden für Flüge in die Tiefen des Alls konzipiert und sollen die Besatzung vor Strahlung schützen.

SpaceX wurde 2002 von Elon Musk (53) gegründet.