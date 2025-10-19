Darum gehts
- Gaza-Abkommen vor Belastungsprobe. Hamas führt öffentliche Hinrichtungen durch
- USA warnen vor möglichem Hamas-Angriff auf palästinensische Zivilisten
- Hamas exekutierte Dutzende Mitglieder rivalisierender Clans und angebliche Kollaborateure
Das Gaza-Abkommen steht vor der ersten grossen Belastungsprobe. Seit der Freilassung aller noch lebenden 18 Geiseln in ihrer Gewalt hat die Hamas zahlreiche Palästinenser öffentlich hingerichtet.
Mit einer blutigen Säuberung will die Terrorgruppe feindliche Sippen und Clans auslöschen, um die Kontrolle über die Gaza-Enklave zurückerobern.
Auch von der vereinbarten Entwaffnung wollen die Islamisten nichts wissen. Jetzt warnt Washington vor Angriffsplänen der Hamas, die den Gaza-Friedensplan brechen könnten.
«Keine andere Wahl, als sie zu töten»
US-Präsident Donald Trump (79) warnte die Terrorgruppe schon, wenn sie das Morden am eigenen Volk nicht lasse, «werden wir keine andere Wahl haben, als hineinzugehen und sie zu töten».
Am späten Samstag informierten die USA die vermittelnden Länder Katar, Türkei und Ägypten über «glaubwürdige Berichte, die auf einen unmittelbar bevorstehenden Waffenstillstandsbruch gegen die Bevölkerung Gazas durch die Hamas hinweisen».
Die seltene Stellungnahme des US-Aussenministeriums an einem Wochenende sprach von einem «geplanten Angriff auf palästinensische Zivilisten», der einen «direkten und schwerwiegenden Verstoss gegen das Waffenstillstandsabkommen darstellen und die erheblichen Fortschritte der Vermittlungsbemühungen untergraben würde».
Freigelassener Palästinenser hingerichtet
Die Erklärung geht nicht genauer auf die Art des Hamas-Angriffs ein. Doch sie erfolgt, nachdem Hamas-Schergen über eine Woche lang Hinrichtungen an Dutzenden Mitgliedern rivalisierender Clans sowie angeblichen Kollaborateuren mit Israel durchführten.
Auch der freigelassene palästinensische Gefangene Hisham Al-Saftawi wurde kürzlich durch die Hamas hingerichtet. Hamas-Kämpfer hatten sein Haus in Nuseirat gestürmt, ihn verschleppt und dann exekutiert.
Verfeindete Gruppen
Die Fatah und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) verurteilten das «abscheuliches Verbrechen». Vor seiner Freilassung hatte Al-Saftawi mehrere Jahre in israelischer Haft verbracht. Der Palästinenser engagierte er sich in der Zivilgesellschaft des Gazastreifens. Hamas, hiess es seitens der PA, werde «für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen».
Fatah und auch die PA sind mit Hamas verfeindet: Fatah dominiert das Westjordanland und verfolgt eine säkulare, politische Strategie, während Hamas den Gazastreifen kontrolliert und auf islamistischen Widerstand setzt.