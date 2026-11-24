Stürme an beiden US-Küsten könnten den Reiseverkehr über Thanksgiving beeinträchtigen. Der Automobilverband AAA rechnet mit rund 81,5 Millionen Reisenden. Für Teile der Küsten gelten Hochwasserwarnungen.

Darum gehts Der AAA rechnet über Thanksgiving mit 81,5 Millionen Reisenden, die meisten fahren mit dem Auto

Stürme bringen an beiden US-Küsten Starkregen, starken Wind und die Gefahr von Überschwemmungen

Für die Flughäfen San Francisco und Oakland gelten vorsorglich Hochwasserwarnungen wegen der Stürme

Janine Enderli Redaktorin News

In den USA dürfte es in den nächsten Tagen stürmisch werden. Sowohl für die US-Westküste als auch die Ostküste werden Wetterkapriolen erwartet.

Der amerikanische Automobilverband (AAA) geht davon aus, dass zwischen Dienstag, 24. November und Montag, 30. November rund 81,5 Millionen Amerikaner zum Thanksgiving-Wochenende nach Hause reisen werden. Die Stürme könnten zu Chaos auf den Strassen sowie im Flugverkehr führen.

Hochwasser vor kalifornischer Küste

Nach Angaben des US-Wetterdienstes (NWS) wird eine Reihe von Sturmsystemen aus dem Pazifik diese Woche an der kalifornischen Küste für Starkregen, Schnee in den Bergen, böige Winden und hohen Wellengang sorgen, wobei für weite Teile der Küste Hochwasserwarnungen gelten.

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Überschwemmungen und starke Winde im Osten

Der Sturm bringt besonders ergiebigen Regen mit, weil er Feuchtigkeit aus einem «atmosphärischen Fluss» aufnimmt. Dabei handelt es sich um ein schmales, lang gestrecktes Band in der Atmosphäre, das enorme Mengen Wasserdampf transportiert – vergleichbar mit einem Fluss am Himmel. Solche Strömungen können Tausende Kilometer lang sein und teilweise mehr Wasser transportieren als die grössten Flüsse der Erde.

Gleichzeitig verstärkt sich am Mittwoch ein Sturm vor der Südostküste der USA und zieht über das Thanksgiving-Wochenende entlang der Ostküste nach Norden. Laut NWS entwickelt er sich zu einem kräftigen Küstensturm mit schwerem Regen, starken Winden, hohem Wellengang und möglichen Überflutungen – insbesondere von den Mid-Atlantic-Staaten bis Neuengland.

Solche Luftströmungen können Tausende Kilometer lang sein und transportieren teilweise mehr Wasser als die grössten Flüsse der Erde. Obwohl laut dem AAA der grösste Teil der Amerikaner per Auto zu den Thanksgiving-Feierlichkeiten reist, könnte diese Wetterlage sich auch auf den Flugverkehr auswirken.

SFO: Passagiere sollen mindestens zwei Stunden vorher kommen

Der Flugverkehr in den USA hat sich erst kürzlich wieder normalisiert, nachdem sich das nationale Flugsicherungssystem von einer technischen Störung erholt hatte, die zu einer seltenen landesweiten Flugverbotsmassnahme geführt hatte.

Für die Flughäfen San Francisco (SFO) sowie Oakland wurden vorsorglich Hochwasserwarnungen herausgegeben. Die Betreiber raten Passagieren, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu erscheinen.