USA attackieren Ziele auf der Insel Qeshm

Die staatliche Nachrichtenagentur der Islamischen Republik meldet fünf Explosionen auf der Insel Qeshm. Die USA sprechen von einer «defensiven Massnahme».

Die US-Armee bombardierte am Montag erneut Ziele im Iran. Auf der südlichen Insel Qeschm gab es laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna fünf Explosionen. Augenzeugen sahen zwei Militärjets am Himmel.

Die US-Armee bestätigte den Einsatz kurz darauf. «Dies war eine defensive Massnahme gegen den Einsatz von Boden-Luft-Raketen durch den Iran gegen US-Ziele», sagte ein US-Regierungsvertreter gegenüber dem Sender CNN.

Kein Grossangriff

Ein Kollege ergänzte: Teheran habe zuvor einen US-Flieger attackiert. Ein Grossangriff war die Aktion nicht – die USA flogen zuletzt mehrfach ähnliche Einsätze.

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US-Präsident Donald Trump (80) soll nach den Zwischenwahlen in den USA einen grösseren Angriff erwägen. In der Sendung von Fox-News-Moderator Sean Hannity (64) sagte Trump am Montag, dass die USA «vielleicht gegen den Pickaxe Mountain im Iran vorgehen» müssten.