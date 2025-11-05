Die Demokraten feiern einen ersten Erfolg beim grossen Wahltag in den USA. Die Wahlen sind auch ein Stimmungstest für die Präsidentschaft von Donald Trump.

1/4 Die Demokratin Abigail Spanberger fügte den Republikanern in Virginia am Dienstag eine erste Niederlage zu. Foto: AFP

Darum gehts Die Demokratin Abigail Spanberger wird Gouverneurin von Virginia

Auch in New Jersey geht es ums Gouverneursamt

In Kalifornien wollen die Demokraten die Grenzen der Wahldistrikte neu ziehen

Gabriel Knupfer Redaktor News

In den USA finden am Dienstag (Ortszeit) im ganzen Land lokale und bundesstaatliche Abstimmungen und Wahlen statt. Die Wahlen gelten als erster grosser Stimmungstest in Donald Trumps (79) zweiter Amtszeit als US-Präsident.

Dabei sieht es laut ersten Resultaten nicht gut aus für den republikanischen Präsidenten. Im Bundestaat Virginia wird die Demokratin Abigail Spanberger (47) neue Gouverneurin, wie der Sender «Fox News» berichtete. Sie gewann gegen die Republikanerin Winsome Earle-Sears (61). Der amtierende Gouverneur Glenn Youngkin (58) durfte wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren.

Weitere Ergebnisse stehen noch aus

Noch keine Ergebnisse gibt es für die Gouverneurswahl im Staat New Jersey. Die Demokratin Mikie Sherrill (53) hat aber ebenfalls gute Chancen auf das Amt der Gouverneurin.

Bei der Wahl ums Bürgermeisteramt in New York ist der linke Demokrat Zohran Mamdani (34) Favorit. Erste Ergebnisse werden nach 3 Uhr Schweizer Zeit am Mittwochmorgen erwartet.

Andere Bürgermeisterwahlen gewannen am Dienstag ebenfalls die Demokraten. In den Städten Cincinatti und Atlanta bleiben sie an der Spitze.

Für grosses Interesse sorgt auch die Proposition 50 in Kalifornien. Mit dem Vorstoss will der demokratische Gouverneur Gavin Newsom (58) die Grenzen der Wahldistrikte neu ziehen. Damit könnten die Demokraten fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus erhalten.