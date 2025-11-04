Der linke Demokrat Zohran Mamdani gilt als Favorit bei der Bürgermeisterwahl in New York. US-Präsident Trump wirbt für den Ex-Demokraten Andrew Cuomo und droht der Stadt mit Konsequenzen.

1/5 Zohran Mamdani ist Favorit bei der Bürgermeisterwahl in New York. Foto: imago/MediaPunch

Darum gehts Trump droht mit finanziellen Konsequenzen bei Sieg von Mamdani in New York

Mamdani gilt als Favorit, Trump wirbt für Ex-Demokrat Cuomo

Mamdani verspricht Mietpreisbremse, gratis Busverkehr und kostenlose Kinderbetreuung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Zohran Mamdani (34) ist für Donald Trump (79) ein rotes Tuch. Kurz vor der Wahl droht der US-Präsident mit Konsequenzen bei einem Sieg des demokratischen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in New York.

«Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Mit Mamdani habe «diese einst so grossartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben».

Trump wirbt für Ex-Demokrat Cuomo

Mamdani glit bei der Wahl am Dienstag als haushoher Favorit. Sein wichtigster Gegner ist der ehemalige demokratische Gouverneur Andrew Cuomo (67), der als Unabhängiger antritt. Der republikanische Kandidat Curtis Sliwa (71) hat keine reelle Chance auf den Sieg.

Um den «Kommunisten» Mamdani zu verhindern, wirbt der US-Präsident für Cuomo. «Eine Stimme für Sliwa ist eine Stimme für Mamdani», so Trump. «Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht.»

Gratis Busse und höhere Steuern

Der Muslim Mamdani gehört bei den Demokraten zum linken Flügel. Er ist Mitglied der «Democratic Socialists of America». Im Wahlkampf versprach er eine Mietpreisbremse, gratis Busverkehr und kostenlose Kinderbetreuung. Reiche und Unternehmen sollen dafür höhere Steuern bezahlen. Vor allem junge Menschen und solche mit Migrationshintergrund begeistern sich für den neuen Star der amerikanischen Linken.

Bei einem Wahlsieg würde Mamdani als Bürgermeister der grössten Stadt der USA zu einem der wichtigsten Gegenspieler des US-Präsidenten. Die Wahllokale schliessen nach Schweizer Zeit am Mittwoch um drei Uhr morgens. Kurz danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.