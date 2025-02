Trump spottet wegen Buhrufen über Taylor Swift

US-Präsident Donald Trump greift Taylor Swift in den sozialen Medien an. Er vergleicht den Beifall beim Super Bowl für sich mit den Buhrufen für die Sängerin – obwohl beide fürs gleiche Team fieberten.

1/5 Der erste US-Präsident, der beim Super Bowl im Stadion war: Donald Trump. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

Auf einen Blick Trump verspottet Swift nach Super Bowl. Swift wurde ausgebuht, Trump bejubelt

Beide unterstützten die Kansas City Chiefs, die das Spiel verloren

Georg Nopper Redaktor News

Donald Trump (78) hat in den sozialen Medien eine Salve auf Taylor Swift (35) abgefeuert, als er den Super Bowl vorzeitig verliess. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social machte sich der US-Präsident über Swift lustig, weil sie im Superdome von New Orleans ausgebuht wurde, während er selbst viel Jubel bekam.

Der US-Präsident teilte in seinem Post zwei Videos: Eines von dem begeisterten Applaus, den er erhielt, das andere von den Buhrufen für den Popstar, als Swift auf der grossen Leinwand im Stadion erschien.

Eagles versenkten die Chiefs

Dazu stellte er einen Beitrag eines anderen Nutzers mit folgendem Kommentar: «Trump wird beim Super Bowl massiv bejubelt, während Taylor Swift ausgebuht wird.»

Trumps Seitenhieb in den sozialen Medien machte den Abend für Swift noch schlimmer, als er ohnehin schon war: Swift musste sich mitansehen, wie die Kansas City Chiefs ihres Freundes Travis Kelce (35) von den Philadelphia Eagles versenkt wurden.

Sängerin unterstützte Demokraten

Was die Unterstützung für eines der beiden Teams angeht, standen Trump und Swift auf der gleichen Seite. Auch Trump wollte, dass die Kansas City Chiefs gewinnen. Der Grund: 2018 war Trump von den Eagles brüskiert worden, als sie sich weigerten, nach ihrem Super-Bowl-Sieg im Weissen Haus zu erscheinen.

Trump und Swift haben das Heu seit langer Zeit nicht auf der gleichen Bühne. Die Sängerin unterstützte letztes Jahr im US-Präsidentschaftswahlkampf öffentlich Joe Biden und nach dessen Ausscheiden die Demokratin Kamala Harris.